Interior de las estancias abovedadas del Anfiteatro Romano, donde también trabajan los especialistas en la materia para su recuperación. PABLO SÁNCHEZ / AGM

El hallazgo de un muro augura el afloramiento de gradas en el sector occidental del Anfiteatro de Cartagena

Los arqueólogos vaticinan que esta nueva fase de excavaciones permitirá distinguir con claridad el 50% de la elipse en torno a la que se articulaba el edificio del siglo I

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:30

La arqueología es una ciencia estratigráfica. Lo pone en todos los manuales teóricos más básicos. Cada capa del subsuelo es la memoria enterrada de ... la huella que dejaron las civilizaciones a su paso. Este principio se testa sin ir más lejos a pie de albero en el Anfiteatro Romano de Cartagena. Entre los restos de viviendas del siglo XIX, fosas funerarias del XVIII y una majestuosa plaza de toros poniendo la guinda a esta cronología, se encuentran afortunadamente los restos del recinto de espectáculos edificado en el siglo I, entre los reinados de los emperadores Claudio y Nerón.

