El Gobierno regional exige a Ercros 800.000 euros para pagar el proyecto de descontaminación de El Hondón

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, anunció este viernes que, desde el Gobierno regional, «acabamos de exigirle a Ercros 800.000 euros para ... sufragar los costes de redacción del proyecto de descontaminación de El Hondón y estudios complementarios. Ya que vamos a hacerla de forma subsidiaria». Una exigencia, que como ha recordado el consejero está respaldada por la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que establece el principio de que el responsable de la contaminación, o su propietario actual, debe asumir los costes de devolver los terrenos a su estado original.

Se trata de un primer paso para la descontaminación de los terrenos de El Hondón y que se enmarcaría dentro de la estrategia para devolver la salud a las 159 hectáreas de suelo contaminado que hay en Cartagena, por las antiguas factorías de Potasas, Peñarroya y Española del Zinc.

En lo referente a la situación de Zinsa, Vázquez desglosó todo lo ocurrido en estos terrenos desde que la empresa fue liquidada en 2018 y Cartagena Parque se hizo con ellos en subasta judicial y recordó que en febrero «dimos tres meses a la empresa para presentar el plan definitivo para la retirada masiva de los residuos sólidos. Así, los próximos meses van a ser decisivos porque sabremos si la empresa presenta el plan adecuado y comienza a eliminar los residuos sólidos o si debemos aumentar las medidas con multas coercitivas o la ejecución subsidiaria».

A este respecto, Vázquez declaró que «la prueba de que no vamos a aceptar una solución que no sea permanente es que en febrero rechazamos el proyecto de descontaminación que nos propuso la empresa al entender que el sellado de los residuos sólidos in situ no era aceptable».

El consejero afirmó que en enero Cartagena Parque inició el vaciado de los depósitos de residuos líquidos peligrosos. «Tiraron 500.000 litros de líquidos peligrosos, que fueron enviados a un gestor autorizado y se preveía extraer otros 800.000 no peligrosos». «La siguiente fase implica la retirada de los residuos sólidos y les hemos requerido acelerar la retirada de hasta 350 toneladas de residuos y exigido más garantías».

Respuestas de la oposición

La diputada de Podemos María Marín anunció que va a interponer una denuncia contra la Dirección General de Medio Ambiente contra la salud pública «porque han pasado 17 años del cierre de Zinsa, 16 desde que los terrenos se declararon contaminados y los vecinos siguen tragando veneno. Hace 7 meses ya desde la orden de vaciado del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena y no se ha hecho nada».

Marín quiso reconocer el trabajo como investigador de Matías Peñas autor de numerosos estudios sobre éste y otros terrenos contaminados, así como la lucha de los representantes vecinales Pedro Sánchez y Pedro Gálvez y del abogado José Manuel Muñoz, «espero que puedan ver saludables los barrios de Torreciega y de la Estación».

También Carmina Fernéndez, diputada por el PSOE, agradeció la labor de los vecinos afectados y preguntó por qué tienen preferencia los terrenos de El Hondón frente a los de Peñarroya o Zinsa para que el Gobierno regional se encargue de la ejecución subsidiaria.

«En 2019 ustedes le dieron 10 días a la empresa para vaciar las balsas y no las han vaciado. En 2021 un informe del Seprona advierte del riesgo inadmisible para la salud para la salud de los vecinos y trabajadores de Torreciega y del polígono Cabezo Beaza, debido a la dispersión de partículas con metales pesados por efecto del viento y la lluvia y peligro de derrumbe de las balsas y continúa diciendo que los valores que se multiplican por varios millones los límites máximos permitidos. En ese momento el Juzgado número 5 cita a declarar la Cartagena Parque y aún no ha hecho nada. Y ustedes quieren que creamos que porque ahora le han mandado una carta va a actuar».

«Mire lo que le digo consejero, si no puede pagar la descontaminación alguien que está en lista Forbes, apaga y vámonos. Así que no creo que tengan ustedes problemas para cobrar si lo hacen de forma subsidiaria. También le recuerdo que en 17 años no se ha puesto ninguna multa coercitiva», indicó.