El Gobierno plantea recuperar solo 750 metros de los 2.072 que mide el emisario de Cala Reona

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado visto bueno al proyecto redactado por la Confederación Hidrográfica del Segura para la reparación del averiado emisario ... de Cala Reona. El proyecto, que ha salido a exposición pública tras emitir informe de impacto ambiental, viene a corroborar que la intención del Gobierno central no contempla la reconstrucción completa de esta infraestructura, sino únicamente una parte.

Según se desprende de la documentación pública volcada por el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen, la intención es únicamente sustituir lo que está dañado tratando de conservar aquello que los técnicos han estimado que todavía se puede continuar usando por estar en «buen estado». El Ministerio ha tomado esta decisión tras evaluar y descartar como primera alternativa el desmantelamiento y reconstrucción integral del emisario.

En una carta remitida a la asociación Procabo, el Ministerio les informa de que lo que se propone, a grandes rasgos, es la reposición del tramo dañado, de unos 750 metros de longitud, cuando la totalidad del emisario mide 2.072 metros desde la línea de costa, en Cala Reona, hasta su punto más profundo, de donde parten los ramales que dosifican los efluentes que vierte la depuradora de Mar Menor Sur. Esta estación da servicio a El Carmolí, Los Urrutias, Estrella de Mar, Los Nietos, Mar de Cristal, Playa Honda, Los Belones, Llano del Beal, El Algar, Cabo de Palos y La Manga.

El Gobierno también prevé la sustitución de los brazos de 200 metros, donde se encuentran los dosificadores

El emisario viene siendo foco recurrente de quejas por parte de los vecinos del litoral cartagenero y, en especial, de Cabo de Palos, los cuales ven como, ante la masiva llegada de veraneantes, se producen vertidos de aguas marrones en este punto de la costa. Un enclave que, para más inri, limita por un lado con la reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas y, por tierra, con el parque natural de Calblanque. El punto donde el emisario vierte sus aguas sin dosificar es perfectamente apreciable en un día con escaso oleaje y claridad en el agua. Un vertido que convive a escasos metros de los bañistas que toman el sol en la arena.

Según defienden los técnicos en el proyecto, que fue encargada a la empresa Ayesa, el tramo final del emisario se encuentra en «buen estado», por lo que se reaprovechará «previas labores de reacondicionamiento y limpieza».

«Parcialmente aterrado»

Fuera del tramo inicial dañado que parte de Cala Reona, si está previsto sustituir los dos ramales en los que el emisario se bifurca hacia su parte final. Los actuales serán eliminados y sustituidos por otros dos brazos nuevos con difusores de 200 metros de longitud cada uno. Según los redactores del proyecto, los difusores actuales, aunque no estén dañados, están «parcialmente aterrados y con un trazado sinuoso».

Esta solución obligará a trabajar sobre 3 conexiones, la que conecta el emisario con tierra firme, la conexión del nuevo tramo a instalar con el que se conservará y, por último, la conexión de la conducción principal con los dos brazos con difusores, que serán nuevos. Una parcela adyacente a la playa se usará como acopio temporal de material. Además, el transporte de tuberías de tan largo tamaño obligará a su transporte por mar.

Las obras han sido declaradas de interés general por el Estado y figura entre las obras prioritarias a ejecutar para garantizar la protección del Mar Menor frente a vertidos y escorrentías de agua no tratadas.

El emisario ha sufrido numerosas roturas a lo largo de su historia, si bien la más significativa y la que la ha dejado en tan mal estado se produjo durante un temporal marítimo en febrero de 2020. Según los técnicos, la rotura se habría podido generar «por un lastrado y/o protección insuficiente» de la conducción submarina.

Este martes, la CHS emitió un comunicado informando de la salida a la exposición pública. En la misma aseguraba el proyecto de construcción del nuevo emisario «contempla un presupuesto base de licitación de 6.583.699 euros que se financiará con fondos propios de la Administración General del Estado».