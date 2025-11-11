La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista del tubo del emisario de Cala Reona, que actualmente vierte sus efluentes a escasa metros de la orilla de la playa.

Vista del tubo del emisario de Cala Reona, que actualmente vierte sus efluentes a escasa metros de la orilla de la playa. José Luis Cerrolaza

El Gobierno plantea recuperar solo 750 metros de los 2.072 que mide el emisario de Cala Reona

Los técnicos señalan en el proyecto que el tramo final de la conducción está en «buen estado» y que, por tanto, se puede continuar utilizando

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:05

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado visto bueno al proyecto redactado por la Confederación Hidrográfica del Segura para la reparación del averiado emisario ... de Cala Reona. El proyecto, que ha salido a exposición pública tras emitir informe de impacto ambiental, viene a corroborar que la intención del Gobierno central no contempla la reconstrucción completa de esta infraestructura, sino únicamente una parte.

