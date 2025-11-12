El gobierno local de Cartagena llevará al Pleno sus Presupuestos el próximo diciembre

El Ayuntamiento no esperará más al Estado. La alcaldesa, Noelia Arroyo, anunció ayer que «ha dado instrucciones para poner en marcha el proceso de aprobación ... del Presupuesto municipal con el objetivo de sacarlo adelante antes de que termine el año». Los terceros Presupuestos municipales de la legislatura serán impulsados, según declaró la regidora, «con la intención de continuar avanzando en el desarrollo del programa de gobierno municipal».

En las últimas semanas, el equipo de gobierno había justificado la demora en que no tenían claras las transferencias que les iban a llegar del Estado. En este sentido, aseguraban que no querían volver a presupuestar más de las que finalmente recibieron, como así sucedió con las anteriores Cuentas.

Si bien en 2024 presumió de ser el Ayuntamiento más ágil a la hora de aprobar sus Cuentas, en los últimos días se empezaba a especular sobre un posible bloqueo y desacuerdo entre PP y Vox. Todo en medio de un clima político en el que el partido de Santiago Abascal está fuera de los gobiernos autonómicos del PP e incrementando sus exigencias de cara a futuros pactos. Además, a nivel regional, recientemente voló por los aires el gobierno que ambos partidos mantenían en Yecla.

El próximo Pleno debatirá una moción para pedir al Gobierno central que se le permita al Consistorio bajar la tasa de basuras

Arroyo subrayó que la aprobación de los Presupuestos es esencial para mantener la acción de gobierno y seguirán centradas en cumplir al cien por cien el programa de gobierno pactado para esta legislatura. «Las prioridades van a seguir siendo ejecutar el cien por cien de nuestro programa de gobierno. Actualmente, estamos en torno al 60% de cumplimiento, con un 30% de objetivos en ejecución y un 10% pendiente», detalló la alcaldesa.

La primera edil sacó pecho de las iniciativas fiscales aprobadas este año para favorecer a familias, autónomos e inversores. «Ya aprobamos las ordenanzas fiscales con la congelación del IBI, incentivos para la creación de empleo y la atracción de inversiones –bonificaciones para autónomos y tasa cero para nuevos negocios–, además de medidas sociales como la gratuidad de las escuelas infantiles», enumeró Arroyo.

La alcaldesa, que ayer se encontraba en Madrid, realizó estas declaraciones a través de una nota de prensa. Tras la publicación de la misma, el Ayuntamiento difundió un audio del portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel. El líder local del partido valoró que estos presupuestos «tienen que ser la consolidación de la estabilidad garantizada por nuestro pacto» y los resaltó como «importantes para la consolidación de este proyecto, la estabilidad y un futuro mejor para Cartagena».

Ordenanzas fiscales

Tal y como avanzó este diario, el equipo de gobierno resaltó que, tras la aprobación de las ordenanzas fiscales, todas las concejalías habían sido llamadas a elaborar sus borradores de presupuestos alineados con los objetivos del ejecutivo local. «Tras las instrucciones de la alcaldesa, se está ultimando el cierre de estos borradores para conformar el documento final del proyecto de Presupuestos municipales. Está previsto que dicha propuesta sea elevada a la Junta de Gobierno Local en las próximas semanas, al igual que los presupuestos de los organismos municipales, con el fin de remitirlos al Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación en diciembre».

Asimismo, anunciaron que llevarán al Pleno de este noviembre una propuesta para instar al Gobierno de España a reconsiderar la decisión de repercutir en los ciudadanos el incremento del 17% en la tasa de las basuras.

No obstante, Arroyo valoró que el hecho de que un ayuntamiento elabore su Presupuesto sin conocer los Presupuestos Generales del Estado «reduce la certeza sobre las transferencias del Estado, complica la estimación de ingresos y obliga a adoptar escenarios alternativos; además, dificulta ajustar el gasto y cumplir con los límites de la Ley de Estabilidad Presupuestaria».

El PSOE achaca el retraso a la «falta de planificación y rigor» de PP y Vox

El concejal socialista Pedro Contreras denunció que el retraso en la elaboración del Presupuesto municipal para 2026 se debe, a su juicio, «a la falta de planificación y rigor de PP y Vox». Contreras valoró que ambos socios «han tratado de ocultar su negligencia culpando al Gobierno de España». Para el socialista, «Cartagena sigue sin horizonte presupuestario claro y, lo más preocupante, sin un rumbo definido para la recuperación económica».

Criticó, además, a Arroyo por tratar de culpar al Gobierno de España, dijo, asegurando que no elaboraban los Presupuestos hasta que no tuvieran claras las entregas a cuenta. «Este argumento no se sostiene porque en el año 2024 el Gobierno de España ingresó más dinero del previsto; 6,5 millones de euros adicionales respecto a lo estimado en los Presupuestos municipales. Se reflejaron en los Presupuestos 59.810.453, y se ingresaron 66.388.378,37».

A juicio de Contreras, no fue el Estado quien generó desequilibrios, «sino una mala gestión económica local que dejó un déficit de 5 millones de euros, el incumplimiento de la regla de gasto y un remanente de tesorería negativo de más de 16,7 millones». En este sentido, el edil recordó que el Ayuntamiento está hoy bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, a través de un Plan Económico Financiero que limita la autonomía municipal y obliga a una contención del gasto.