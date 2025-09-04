La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ayuntamiento de Cartagena. Ayto.

El gobierno local de Cartagena asegura que ya ha ejecutado el 95% del gasto y cuenta con superávit

LA VERDAD

Cartagena

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:27

El equipo de gobierno lleva este viernes a la Comisión de Hacienda la dación de cuentas del segundo trimestre de 2025 sobre la ejecución presupuestaria, estabilidad y morosidad en la que, aseguran, queda reflejado el superávit, el equilibrio presupuestario, así como que ya se ha ejecutado el 95% del capítulo para gastos e inversiones del presupuesto municipal. De esta forma, tal y como la Concejalía de Hacienda indicó a este periódico, en lo referente al capítulo de gastos, las obligaciones reconocidas alcanzan los 123,6 millones de euros, de los que se han abonado 118,1 millones, lo que supone más del 95% de ejecución de pagos en gastos e inversiones previstas.

El informe de Intervención confirma además que el Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 1,3 millones de euros.

El documento remitido recoge también que, a fecha 30 de junio, los ingresos reconocidos por el Ayuntamiento de Cartagena ascienden a 160,2 millones de euros, con una recaudación efectiva de 108,4 millones, lo que representa el 87,3% de los derechos reconocidos.

Menos deuda

En lo que respecta a la deuda, desde la Concejalía aseguran que el nivel consolidado se sitúa en el 28,56%, lo que estaría por debajo de los márgenes que fija la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que establece un mínimo del 75% y un máximo del 110%. La deuda financiera asciende a 56 millones de euros, por la incorporación a la contabilidad del préstamo previsto en presupuestos y se mantiene una previsión de reducción superior a 6 millones durante este ejercicio.

El concejal responsable de Hacienda, Ignacio Jáudenes, valoró muy positivamente los datos referentes a la deuda. «En perspectiva histórica, la deuda total alcanzaba en 2017 los 100,7 millones, cifra que a finales de este año se habrá reducido en más de 30 millones». El periodo medio de pago a proveedores se situó en 12,17 días en abril, 11,95 en mayo y 16,44 en junio, todos dentro de los plazos previstos por la normativa.

