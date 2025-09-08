La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita a las instalaciones de los antiguos colegios de La Aljorra a los que se les dará un nuevo uso. Ayto

El futuro cuartel de La Aljorra será la sede del grupo especial de seguridad de la Policía Local

LA VERDAD

Cartagena

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:48

El futuro cuartel de Policía Local de Cartagena en La Aljorra, que se ubicará en el antiguo colegio La Aljorra de esa diputación en una fecha por determinar, se convertirá en la sede del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC). Las nuevas instalaciones servirán de base para las operaciones de esta unidad, que dispone de 28 efectivos distribuidos en cuatro unidades.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visitó junto a los concejales de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, y el de Infraestructuras, Diego Ortega, así como el presidente de la Junta Municipal de La Aljorra, el representante del PP David Ríos, el edificio y destacó la importancia de la actuación, que «será un cuartel que reúna todas las condiciones, equipamiento y efectivos necesarios para generar un mayor clima de seguridad y de convivencia. Es uno de los proyectos más ambiciosos que vamos a realizar en materia de seguridad esta legislatura», dijo.

El edificio tiene una superficie útil superior a los 700 metros cuadrados y una superficie construida total que ronda los 800, distribuidas en la planta baja y la planta alta.

El presidente de la Junta Municipal celebró la noticia y agradeció el apoyo y esfuerzo de la alcaldesa para dotar a la diputación de instalaciones que respondan a las demandas y necesidades de sus habitantes.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  3. 3 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  4. 4 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  5. 5

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  6. 6 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  7. 7 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  8. 8

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  9. 9

    Viva Suecia engrandece el veinte aniversario del B-Side
  10. 10 La Lamparería de Vista Alegre, en Cartagena, se convertirá en apartamentos para trabajadores eventuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El futuro cuartel de La Aljorra será la sede del grupo especial de seguridad de la Policía Local

El futuro cuartel de La Aljorra será la sede del grupo especial de seguridad de la Policía Local