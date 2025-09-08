El futuro cuartel de La Aljorra será la sede del grupo especial de seguridad de la Policía Local

Visita a las instalaciones de los antiguos colegios de La Aljorra a los que se les dará un nuevo uso.

LA VERDAD Cartagena Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:48 Comenta Compartir

El futuro cuartel de Policía Local de Cartagena en La Aljorra, que se ubicará en el antiguo colegio La Aljorra de esa diputación en una fecha por determinar, se convertirá en la sede del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC). Las nuevas instalaciones servirán de base para las operaciones de esta unidad, que dispone de 28 efectivos distribuidos en cuatro unidades.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visitó junto a los concejales de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, y el de Infraestructuras, Diego Ortega, así como el presidente de la Junta Municipal de La Aljorra, el representante del PP David Ríos, el edificio y destacó la importancia de la actuación, que «será un cuartel que reúna todas las condiciones, equipamiento y efectivos necesarios para generar un mayor clima de seguridad y de convivencia. Es uno de los proyectos más ambiciosos que vamos a realizar en materia de seguridad esta legislatura», dijo.

El edificio tiene una superficie útil superior a los 700 metros cuadrados y una superficie construida total que ronda los 800, distribuidas en la planta baja y la planta alta.

El presidente de la Junta Municipal celebró la noticia y agradeció el apoyo y esfuerzo de la alcaldesa para dotar a la diputación de instalaciones que respondan a las demandas y necesidades de sus habitantes.