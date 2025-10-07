La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cavas, en la sede de la UIMP en la calle Conducto. J. M. Rodríguez/ AGM
Director de la sede de la UIMP en Cartagena

Francisco Cavas: «La presencia de la Menéndez Pelayo pone Cartagena a la altura de Valencia o Sevilla»

«Lo que pretendo es que seamos un actor más del sistema universitario regional por medio de la promoción de actividad cultural y académica»

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 7 de octubre 2025, 22:43

El profesor de la UPCT Francisco Cavas ha sido elegido como nuevo director de la sede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Cartagena. Especializado ... en Bioingeniería, llega al puesto con el objetivo de impulsar la sede con una oferta renovada de posgrados y citas culturales. Ya al mando, desgrana a LA VERDAD algunos de los proyectos en los que trabaja y entre los que se encuentra, por ejemplo, un ciclo de 9 conferencias denominado 'El museo en las Profundidades', que comienza este mes en el Arqua y dónde prestigiosos arqueólogos del Ministerio de Cultura, del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida o del Museo Arqueológico Nacional hablaran sobre piezas destacadas descubiertas bajo el mar.

