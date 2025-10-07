Francisco Cavas: «La presencia de la Menéndez Pelayo pone Cartagena a la altura de Valencia o Sevilla»

El profesor de la UPCT Francisco Cavas ha sido elegido como nuevo director de la sede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Cartagena. Especializado ... en Bioingeniería, llega al puesto con el objetivo de impulsar la sede con una oferta renovada de posgrados y citas culturales. Ya al mando, desgrana a LA VERDAD algunos de los proyectos en los que trabaja y entre los que se encuentra, por ejemplo, un ciclo de 9 conferencias denominado 'El museo en las Profundidades', que comienza este mes en el Arqua y dónde prestigiosos arqueólogos del Ministerio de Cultura, del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida o del Museo Arqueológico Nacional hablaran sobre piezas destacadas descubiertas bajo el mar.

–¿Cómo le llega el encargo de dirigir la UIMP en Cartagena?

–Contactaron conmigo desde el consorcio y me solicitaron mi currículum, posteriormente tuve varias reuniones, siendo la última con el rector de la UIMP, Carlos Andradas. Finalmente fui citado al Consejo Rector de la UIMP que se celebró el pasado mes de junio en la sede de la UIMP en Cartagena y en esta reunión me comunicó el rector que había aprobado mi nombramiento.

–¿Qué proyectos trae?

–En un momento de constante cambio es fundamental ofrecer un espacio de reflexión y de debate sobre la realidad que vivimos y que nos ayuden a prepararnos para los desafíos que nos esperan. Las actividades que promovemos aspiran a contribuir como un foro de encuentro para el diálogo, la convivencia, el análisis y el espíritu crítico, así como para el fomento de las ideas, las artes, las ciencias, las humanidades y las nuevas tecnologías.

–¿De qué modo muestra la UIMP su raigambre en Cartagena?

–Cartagena es una ciudad con una importante vida social, cultural y académica, no cabe duda que es todo un reto promover nuevas actividades que puedan resultar de interés para la sociedad cartagenera en particular, y para la sociedad murciana en general. La sede esta ubicada en Cartagena, pero su ámbito de actuación es regional. Durante sus catorce años de existencia se ha constituido en un referente para la formación de posgrado a nivel nacional e internacional con cursos y congresos que han atraído a público de todos los contientes.

–¿De qué forma trata la UIMP de proyectarse en la Región?

–La UIMP es una universidad con más de un siglo de historia y lo que pretendo es que sea un actor más del sistema universitario regional, con la promoción de actividades académicas y culturales. En breve vamos a promover actividades de diferente naturaleza relacionadas con la seguridad y las emergencias, el derecho, la salud, la innovación, el medio ambiente, la transformación industrial y digital o el nuevo escenario energético. Desde sus inicios, la UIMP ha organizado actividades en la Región con especial incidencia en Murcia y Lorca, estando actualmente estudiando actuar en otros puntos de la geografía regional.

PODER DE ATRACCIÓN«Nuestros cursos han superado los 400 alumnos anuales sin contar los de inglés»

–¿Cuántas personas moviliza la UIMP cada año en Cartagena?

– La UIMP en Cartagena ha superado con sus cursos directos los 400 alumnos anuales. A ello habría que añadir los años que se imparte inmersión en lengua inglesa, donde se dobla esa cifra. A modo de ejemplo, sí que le puedo decir que las actividades que hemos arrancado este mes de septiembre están siendo todo un éxito, como la jornada 'Ocupación ilegal de inmuebles, arrendamientos de local de negocio e industria y situación actual del mercado inmobiliarios' coorganizada con el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena y con el Colegio de Administradores de Fincas de Murcia. Otra actividad académica que ha despertado mucho interés es la jornada 'Avances en el conocimiento actual sobre la oftalmología: retos y oportunidades' coorganizada con la Sociedad Murciana de Oftalmología.

–Hace unos años, la UIMP estuvo a punto de marcharse, ¿ese riesgo ha desaparecido?

–Efectivamente, con la renovación del equipo rectoral se despejaron todas las dudas sobre la continuidad de la sede que se ha visto reforzada con la incorporación de la Comunidad, que le ha dado un impulso definitivo. A ello, hemos de sumar el apoyo del Ayuntamiento y la Cámara, que fueron los promotores originarios.

–¿Por qué era y es importante que la UIMP siga en Cartagena?

–La marca UIMP tiene un peso en la formación universitaria a nivel nacional. Si a ello sumamos el hecho de que solamente tiene once sedes en toda España, la existencia de una sede en Cartagena posiciona a la ciudad en los niveles de ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla. Y ni que decir que Cartagena tiene una gran vocación universitaria.

–¿En aquel momento se llegó a plantear su traslado a Murcia?

–La sede tiene ámbito regional y en ningún momento se planteó su traslado a Murcia. Las dudas surgieron en su momento sobre la continuidad de las sedes de Granada, Cádiz, Barcelona y Cartagena pero el nuevo equipo rectoral, tras una valoración detenida de las actividades desarrolladas, apostó por su continuidad.

–Recientemente se anunció el convenio con el Gobierno regional ¿de qué forma colabora?

–La Comunidad Autónoma colabora con una subvención para cada curso académico cifrada en 15.000 euros. Dicha subvención se dirige a sufragar gastos de cursos realizados por la Sede.

–¿Cómo ve la actual aportación económica de las instituciones?

–Cada una de las instituciones hacen lo que pueden, que no es poco en la actual situación económica. Nuestra misión es difundir la formación y la alta cultura. Esta sede está especializada en las áreas de ámbito jurídico-empresarial, sanitario, humanidades, la ciencia y la tecnología. Hacemos lo que podemos con los recursos que disponemos.

–¿El espacio que les ofrece la Cámara satisface sus necesidades?

–Sí, nos ofrece un espacio adecuado para la formación, para el encuentro presencial, para una conversación franca y un debate riguroso y científico. No obstante, tenemos las puertas abiertas de otros organismos oficiales para utilizar sus espacios.