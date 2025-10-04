La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pilar Barreiro a su llegada a la Alcaldía de Cartagena en 1995.
Fotohistoria de Cartagena

Pilar Barreiro: veinte años de poder local

Luis Miguel Pérez Adán

Luis Miguel Pérez Adán

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:00

Comenta

En esta crónica que venimos elaborando sobre los distintos alcaldes y alcaldesas de Cartagena, buscamos ofrecer una mirada equilibrada a quienes han conducido el rumbo ... de la ciudad. No es tarea de panegíricos ni de condenas, sino un balance histórico que nos permita comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Hoy toca detenernos en la figura de Pilar Barreiro Álvarez, primera mujer en la Alcaldía y protagonista de un ciclo político tan largo como influyente en la historia reciente de nuestro municipio.

