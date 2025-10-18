La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

San Francisco Javier entre las víctimas de la Peste en Goa. | Santa Rosalía de Palermo, la ermitaña que protege de la peste.
Fotohistoria de Cartagena

Cartagena frente a la peste: fe, unidad y dos patronos más

Luis Miguel Pérez Adán

Luis Miguel Pérez Adán

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:12

En Cartagena cada página de la historia no es un simple recuerdo polvoriento: es un peldaño más en la construcción de nuestra identidad. Lo que ... fuimos sigue resonando en lo que somos, y lo que somos no se entiende sin esos ecos de calamidad, fe, resistencia y esperanza que jalonan los siglos. Hoy toca detenernos en otros dos nombres que el pueblo cartagenero, a través de su Concejo, colocó en el altar mayor de su confianza: Santa Rosalía y San Francisco Javier, patronos invocados en medio de la peste que azotó la ciudad en 1676 y 1677.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

