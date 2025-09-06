La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Viejo Tercio de Cartagena de la película de 2006.
Fotohistoria de Cartagena

El capitán Alatriste y Cartagena

Luis Miguel Pérez Adán

Luis Miguel Pérez Adán

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:32

Esta semana, tras catorce años de silencio, el cartagenero Arturo Pérez-Reverte vuelve a poner en marcha a su célebre capitán Diego Alatriste con una ... nueva entrega titulada; 'El capitán Alatriste. Misión en París'. La noticia no es menor: hablamos de la octava novela de una saga que se inició en 1996 y que convirtió al soldado de los Tercios en icono literario de la España del Siglo de Oro. El regreso del personaje brinda la ocasión perfecta para revisar un aspecto apenas explorado: la relación entre Alatriste y Cartagena, la ciudad natal del propio Pérez-Reverte, que aparece en la saga tanto en forma de guiños literarios, en el ficticio Tercio Viejo de Cartagena, como en referencias reales al puerto de nuestra ciudad. Esa conexión, más sentimental que documental, merece ser destacada justo ahora que el capitán vuelve a cabalgar en la imaginación de todos sus lectores.

El capitán Alatriste y Cartagena