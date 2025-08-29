La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La concejal delegada de Turismo de Cartagena, Beatriz Sánchez, junto al director general de Turismo de Málaga, Jonathan Gómez Punzón. Ayto Cartagena

La Feria de Málaga se consolida con un aumento de visitantes

Cartagena se promocionó en distintos espacios del Real y en acciones en el centro histórico de la ciudad

LA VERDAD

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:55

La Feria de Málaga 2025 ha cerrado con más visitantes, consolidándose como un escaparate de destinos en una de las celebraciones populares de mayor asistencia turística en España.

El evento registró altos niveles de ocupación hotelera -más de un 90%- y movilidad durante toda la semana.

Además del impacto cultural y económico, esta edición incorporó un modelo de promoción compartida entre destinos turísticos. La Feria acogió la presencia de la marca Cantabria Infinita, mientras que otros destinos como Valladolid o Cartagena se promocionaron en distintos espacios del Real y en acciones en el centro histórico de la ciudad.

Estas colaboraciones refuerzan la idea de hermanamiento entre territorios y muestran cómo celebraciones de gran escala pueden convertirse en un escaparate de proyección nacional para el turismo.

