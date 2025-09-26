La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Feria del Libro de Cartagena el año pasado, en una foto de archivo. JM. Rodriguez

La Feria del Libro de Cartagena se celebrará del 15 al 19 de octubre

El encargado de inaugurar esta 32ª edición es el escritor Diego Sánchez Aguilar

LA VERDAD

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:14

La Feria del Libro de Cartagena celebra este año su 32ª edición. Del 15 al 19 de octubre, la plaza Juan XXIII volverá a llenarse de libros, lectores y actividades. Contará con el cartagenero Diego Sánchez Aguilar de pregonero y una campaña de comunicación realizada por la agencia Don´t Worry. La programación volverá a combinar la presencia de editoriales, librerías y autores con actividades paralelas pensadas para todos los públicos. Habrá presentaciones, firmas, encuentros literarios, talleres y propuestas dirigidas especialmente a los más jóvenes, con el objetivo de cultivar nuevos lectores. La plaza Juan XXIII se convierte en «el corazón cultural de la ciudad» durante cinco días dedicados íntegramente a los libros, donde lectores podrán descubrir novedades editoriales, reencontrarse con los clásicos y compartir experiencias en torno a la literatura.

El concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Nacho Jáudenes indicó que: «Bajo el lema '¿Qué es leer para ti?', la campaña de este año invita a descubrir la lectura como una experiencia única y personal: viajar en el tiempo, encender la imaginación, enamorarse de nuevo, correr aventuras o encontrar nuevas preguntas. Con una identidad visual fresca, inclusiva y cercana, el cartel y la campaña de comunicación han sido creados por la agencia D. Worry, poniendo en el centro a los lectores y sus múltiples formas de acercarse a los libros».

El encargado de inaugurar esta nueva edición de la Feria del Libro será el escritor cartagenero Diego Sánchez Aguilar, que pronunciará el pregón. «Con su voz crítica y comprometida, se suma a una tradición que ha contado con destacados nombres de la literatura, reforzando el vínculo entre la feria y el talento local» añadió Jáudenes.

