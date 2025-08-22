77 fartons en 37 minutos: un cartagenero gana el concurso de engullir este dulce valenciano Valentín Ferrer se corona otra vez en la competición celebrada en la localidad de Játiva, donde atesora las tres mejores marcas de la historia

Lía Guillén Viernes, 22 de agosto 2025, 18:11 | Actualizado 18:25h.

El concurso de comer fartons, un dulce tradicional valenciano, y beber horchata al mismo tiempo, se ha convertido en todo un clásico de la localidad valenciana de Játiva. El pasado miércoles celebró su 23ª edición, que contó con 132 participantes, para quienes la organización preparó 3.500 fartons y 200 litros de horchata. Sin embargo, en el certamen hay un dominador indiscutible, que no tiene rival y ha conquistado su tercer título: el cartagenero Valentín Ferrer.

El concurso se dividió en varias fases. En la primera ronda, con los 132 asistentes iniciales, debían tomar doce fartons en doce minutos, con horchata ilimitada. La segunda parte, a la que accedieron 60 participantes, consistía en tomar seis piezas en diez minutos. La tercera ronda y final duraba 15 minutos, pero no había límite de dulces para engullir. El que más se zampara, quedaba en primera posición.

En esta edición no hubo sorpresas, ya que el ganador por tercera ocasión consecutiva fue el cartagenero Valentín Ferrer, un creador de contenido que se dedica a participar en este tipo de concursos y se atreve con cualquier comida, desde hamburguesas hasta fartons. Este mismo año, repitió por tercera vez el primer puesto en el Campeonato Mundial de Comedores de Sobaos de Ambrosero. El pasado 27 de julio ganó el concurso comiendo 17 piezas en ocho minutos.

Asimismo, en el concurso de Játiva ha ganado y ha batido récords en varias ediciones. Ni más ni menos, en 2023 se impuso tras comer 82 unidades de fartons en 37 minutos de prueba, batiendo todas las marcas de los pasados 21 años. El año pasado se comió 74 y en esta edición, llegó a 77 fartons en el mismo tiempo, quedándose a solo seis dulces de su propio récord. Hasta el momento, esas son las tres marcas más altas de la historia de la competición.

