La falta de policías dispuestos a hacer horas extra merma los servicios en diputaciones de Cartagena

El verano es muchas veces la tormenta perfecta para garantizar una operatividad de calidad en la mayoría de organizaciones. También en la Policía Local. A ... las vacaciones de buena parte del personal, en las últimas semanas, se está sumando, según ha podido saber LA VERDAD, la falta de agentes dispuestos a apuntarse a la denominada bolsa de horas, es decir, a hacer horas extras remuneradas y voluntarias.

La bolsa es un recurso del que suelen tirar los cuerpos municipales para solventar faltas puntuales de personal. Pero en la Policía Local, confirman agentes consultados por este periódico, está despertando poco interés en la plantilla. Esto está obligando, señalan los mismos medios, a prescindir del patrullaje durante determinadas horas en algunos puntos del término municipal, especialmente en las diputaciones.

Esta priorización en el despliegue de efectivos se agrava cuando se conjuga en una jornada la actividad habitual con la creciente agenda de eventos en la ciudad. Todo en un momento como el estival en el que también la costa requiere de una mayor vigilancia ante la elevada afluencia de turistas y la llegada de residentes temporales con segunda vivienda en la costa cartagenera.

MC atribuye la situación a una gestión «negligente» y el gobierno local les acusa de generar «alarmismo» y de hacer «uso partidista de los problemas»

Esto es lo que ilustran los agentes consultados por este periódico, quienes, más allá de posibles fallas en la organización, aluden también a un «pulso sindical». En las últimas elecciones sindicales, se ratificó la victoria de SIME, seguida de CC OO. Pero, en la mesa electoral del Parque de Seguridad, donde vota la mayor parte de la Policía Local, se da un microclima en este sentido. CSIF quedó como primera fuerza por delante de UGT. Y, según apuntan medios internos del cuerpo, la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento.

Lo que señalan los agentes a este diario es que, mientras UGT ha adoptado una postura más dialogante y predispuesta a la negociación con el Ayuntamiento, CSIF mantendría una línea más dura y reivindicativa, recriminando incluso a otros compañeros su cercanía y alineación con la jefatura, apuntan las fuentes consultadas. Así lo hizo ver, de hecho, esta central en una nota emitida la semana pasada, en la que cargaba contra la jefatura y el Consistorio acusándolos de falta de efectivos y de incumplir los servicios mínimos poniendo con ello, decían, en riesgo a trabajadores y a la ciudadanía en su conjunto.

El sindicato describía situaciones tales como un solo agente para toda La Manga o falta de agentes para retirar vehículos aparcados en el Cénit en día de mercado. Asimismo, CSIF también acusaba a la jefatura de abusar del sistema de retenes, que permiten movilizar a los agentes, de forma remunerada pero forzosa.

En las últimas fechas, confirman las fuentes consultadas, se habrían registrado además bajas médicas entre agentes, lo que habría despertado especulaciones en la plantilla sobre supuestas directrices u órdenes difícilmente probables. Otros agentes, además, habrían manifestado también su descontento con el resultado de algunas convocatorias de promoción interna.

De estas vicisitudes puntuales se hizo eco MC, que cargó toda la responsabilidad de la situación sobre el equipo de gobierno local y su «negligente gestión». El grupo municipal encabezado por Jesús Giménez Gallo fue rápidamente respondido por el concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, que exigió a los cartageneristas que no lanzaran «mensajes alarmistas» y les acusó de hacer «uso partidista de los problemas».

«Hay personal suficiente»

El edil señaló también respecto a la bolsa de horas para el refuerzo estival, que los agentes son libres de apuntarse o no hacerlo, subrayando que «el Ayuntamiento continúa reorganizando turnos y manteniendo la operatividad, siempre en coordinación con el resto de cuerpos». El concejal, asimismo, aprovechó la ocasión para sacar pecho de los últimos refuerzos en recursos materiales aludiendo también a que mantiene abierto un proceso de promoción interna y cobertura de vacantes. «Algo que no se hizo durante los años anteriores», valoró. A preguntas de este periódico, fuentes municipales insistieron esta semana en que los servicios no están en riesgo. «Hay personal suficiente para cubrirlos», afirmaron.

A esa futura incorporación de agentes, se aferran desde UGT. Portavoces de esta central valoran de forma positiva que el Ayuntamiento esté abierto a negociar sobre la convocatoria de una Oferta de Empleo Público que palíe la falta estructural de efectivos en disposición de salir a patrullar, pues cabe recordar que parte de la plantilla que la constituyen mandos y agentes en segunda actividad, es decir, relegados a tareas fuera de la calle por su edad.

CSIF exige revisar el acuerdo de condiciones de trabajo vigente

Portavoces del sindicato CSIF en la Policía Local manifestaron su hartazgo ante las «continuas promesas» del Consistorio de que se abordará una revisión del Acuerdo de Condiciones de Trabajo. Este pacto es el que regula las denominadas jornadas diferenciadas. Esto es el caso, por ejemplo, de las retribuciones adicionales a los agentes por trabajo nocturno o en festivos. También el plus de peligrosidad por tener que salir a la calle en moto.

«Llevamos desde 2019, que se habló por primera vez de una revisión del acuerdo de condiciones y la negociación no llega», ilustraron a este periódico desde CSIF, que reconocen que trataron de forzar sin éxito esa mesa de negociación por vía judicial. «Antes era con el anterior gobierno, que también estaba el PP, pero vemos que ya han pasado dos años de esta legislatura y seguimos en las mismas».

Sobre la bolsa de horas, valoran que no está teniendo interés porque los agentes consideran que, en su trabajo ordinario, «no ven que las penosidades del mismo estén siendo tenidas en cuenta y valoradas como debería por el Ayuntamiento». Algo a lo que portavoces de UGT añaden que «cada vez son más los agentes que prefieren renunciar al dinero a cambio de más descanso y tiempo con sus familias».

CSIF, por su parte, considera que los políticos, en los últimos años, han ido adquiriendo mayores compromisos en materia de eventos, pruebas deportivas y presencia policial en diputaciones que, junto a la falta de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, «desbordan a la plantilla». «Los policías que se han incorporado no terminan de cubrir a todos aquellos que se jubilan. Es imposible llegar a todo si no es por medio de agentes que acepten hacer horas extras. En verano, sobre todo en La Manga», defiende este sindicato.

Desde CSIF calculan que este año se han presentado a la bolsa de horas menos del 40% de agentes de lo que era habitual hasta el año pasado. Asimismo, niegan que las bajas sean significativas. «No se ha registrado un número mayor al de otros años».