Colas de ciudadanos a las puertas del Registro Civil. MC Cartagena

Un fallo informático genera largas colas en el Registro Civil de Cartagena

MC reclama soluciones urgentes y acusa al Ministerio de Justicia y al Ayuntamiento de desatender a los ciudadanos

LA VERDAD

Cartagena

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:09

Un error en el sistema de cita previa del Registro Civil bloqueó durante los últimos días la posibilidad de reservar turno de manera telemática, lo ... que obligó a los usuarios a acudir presencialmente solo para obtener cita. La incidencia provocó largas colas y esperas prolongadas en la puerta de la sede.

