Un fallo informático genera largas colas en el Registro Civil de Cartagena

Un error en el sistema de cita previa del Registro Civil bloqueó durante los últimos días la posibilidad de reservar turno de manera telemática, lo ... que obligó a los usuarios a acudir presencialmente solo para obtener cita. La incidencia provocó largas colas y esperas prolongadas en la puerta de la sede.

MC denunció este jueves la situación, señalando que se trata de un problema que depende directamente del Ministerio de Justicia. La concejal María Antonia Pérez Galindo advirtió de que «no se trata de un fallo menor, sino de una vulneración del derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos en condiciones dignas».

Además, desde MC reclamaron la intervención inmediata del nuevo delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, para que se restablezca cuanto antes el servicio. También criticaron la falta de reacción del Ejecutivo local, al que acusan de guardar silencio ante un problema que consideran de gran impacto. «Cartagena no merece colas, merece soluciones. No podemos seguir tolerando que nuestros vecinos sean tratados como ciudadanos de segunda por errores que nadie corrige y por gobiernos que miran hacia otro lado», declaró Pérez Galindo.