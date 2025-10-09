Fallece Baldomero Salas, exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena entre los años 1987 y 1995

Eva Cavas Jueves, 9 de octubre 2025, 20:38 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

El exconcejal socialista de Cartagena Baldomero Salas García falleció este jueves a los 74 años, tras una larga enfermedad. La etapa de Salas como edil en el Ayuntamiento fue entre los años 1987 y 1995 y, posteriormente, fue también diputado en la Asamblea Regional desde 1995 y hasta 1999.

Baldomero Salas ostentó el cargo de primer teniente de alcalde durante el mandato del alcalde José Antonio Alonso y responsable de las concejalías de Policía y Personal, desde donde participó en las negociaciones con los trabajadores de la antigua Bazán.

El Consistorio emitió en la tarde de este jueves un mensaje de condolencias informando de su fallecimiento. La misa en su memoria tendrá lugar este viernes a las 18.00 horas, en la capilla del tanatorio Estavesa.

