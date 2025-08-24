Esperanza Nieto: «Si las instituciones están implicadas, La Manga no necesita un Ayuntamiento propio»

Esperanza Nieto (Cartagena, 1971) asumió a principios de año la Gerencia de La Manga Consorcio. Anteriormente, fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena ... y directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Esta licenciada en Psicología, que también fue gerente de la asociación Centro Comercial Abierto, afronta su primer verano al frente de una institución cuya utilidad se pone a prueba estas fechas; entre otras cosas, por la reactivación del movimiento que promueve que La Manga se segregue de los municipios de Cartagena y San Javier y constituya su propio ayuntamiento, que se llamaría Entre Dos Mares.

–¿Le ha dado tiempo a hacer todo lo que tenía previsto en estos primeros meses al frente?

–Los dos primeros meses fueron de traspaso de toda la información y de ponerme en contacto con asociaciones, entidades y demás. Tuvimos una primera reunión de contacto con todos, pero luego ya sí que retomé la actividad sola para ver un poco las demandas y necesidades. Mantenemos reuniones periódicas todos los meses. Ya tenemos fijadas las peticiones más importantes de cada asociación.

–¿Cómo está siendo esa relación?

–La relación es fantástica, de hecho, ya tenía una relación previa con ellas por mi etapa anterior en el Ayuntamiento de Cartagena. La zona de San Javier quizá no la conocía tanto, pero las reuniones han ido muy bien. Y como te digo que estamos en contacto continuo a diario. Estoy contando con todo el apoyo.

–¿En qué se nota que es verano dentro del Consorcio?

–El trabajo no es que se multiplique, es que es una auténtica barbaridad. Cada vez queremos estirar más la temporada y hay actividades que ya cubren prácticamente desde el mes de marzo hasta octubre. Eso te obliga a tener refuerzos de limpieza, de transporte, revisión de todo tipo de infraestructuras y acondicionamiento de playas antes de julio. Desde mayo ha sido un aumento muy importante del trabajo. Ahora es cuando cualquier ciudadano aprovecha para gestionar papeles y hacer trámites.

–¿La Manga es un destino que se ha desestacionalizado?

–A raíz de la pandemia, hubo muchos que se quedaron a vivir. Aquí, sobre todo desde Semana Santa y hasta finales de octubre hay muchísimo movimiento. Tenemos buen clima todo el año. Entonces nos reclaman también que la gente pueda seguir disfrutando de las playas, del deporte, de la gastronomía...

–Cuanta más población, más necesidad de servicios. ¿Está bien atendida La Manga en materia sanitaria y educativa?

–En materia sanitaria mantuvimos una reunión con el consejero directamente porque los vecinos solicitaban refuerzos para el centro médico de Castillitos, porque pasamos de tener una población de a lo mejor 10.800 personas a 250.000 en verano. Nos dijeron que lo tenían previsto. Y a nivel de educación sí que es cierto que aquí en el colegio de La Manga creo que no cabe ya ni un alumno más. Tenemos una coordinación también con el AMPA y el director para hacer actividades de forma conjunta e intentar apoyar en distintas iniciativas como con el tema de las mejoras del transporte.

–En materia de seguridad, ¿echa en falta más presencia policial?

–El verano es una época complicada porque mucha gente coge sus vacaciones y luego coordinar los refuerzos es complicado. Guardia Civil estuvo en la reunión de coordinación al principio del verano y nos decían que ellos siempre reclaman mayor número de efectivos en la zona porque saben que es necesario. La coordinación con ellos es total. El número de efectivos, pues, siempre nos parece insuficiente. En Cartagena la Policía Local conozco perfectamente que coge vacaciones un tercio de la plantilla y te quedas con dos tercios para cubrir todo el municipio.

–¿Qué le parece el actual sistema de transporte?

–Se ha aumentado el número de frecuencias, el de autobuses y hemos conseguido que lleguen hasta el final de La Manga. La gente lo ha acogido bien. Sí es cierto que tenemos muchos no residentes que nos solicitan beneficiarse de las bonificaciones. Pero claro, nuestro ámbito de actuación es el que es y nosotros tenemos que enfocarlo para los que tenemos aquí durante todo el año. Hay que tener en cuenta que es un gasto muy importante.

–Respecto al tema de chiringuitos, ¿ve que la parte de San Javier está teniendo los mismos problemas que la cartagenera?

–San Javier ha tenido casi más retraso a la hora de conseguir las autorizaciones por temas de tramitación. A mí era una de las cosas que más me preocupaba. Nos hemos encontrado con esa interpretación de Costas mucho más exigente que en años anteriores, que la regulación era la misma. La verdad es que ha dado lugar a muchas reuniones con empresarios. Nos hemos comprometido a tenerlas de nuevo a la vuelta del verano e intentar regular o ajustar la normativa con Costas.

–¿Han estudiado extender la temporada de baño?

–Nos han pedido que no se retire el mobiliario de playa porque es verdad que se sigue utilizando. Lo hemos trasladado a las concejalías correspondientes. Una de las propuestas que tenemos es que si no se puede mantener el servicio en todas las playas, sí dejarlo en aquellas que sabemos que hay una afluencia mayor. Lo que pasa es que muchas veces esos elementos se tienen que retirar porque con los temporales se deterioran.

–¿La Manga tienen margen para seguir construyendo vivienda?

–Hay urbanizado muchísimo, pero habría que cuestionarse el cómo. No es competencia mía, sino de los ayuntamientos. Cartagena está con el Plan General pendiente todavía de la aprobación inicial, pero, por ejemplo, sé que hay una iniciativa San Javier para atraer al sector hotelero. Tuvimos una jornada porque lo que se pretendía era precisamente atraer a ese grupo de empresarios directamente relacionado con hoteles para dar mayor servicio, que hubiera mayor número de camas.

–¿Y por qué no se consigue atraer a más empresarios?

–No lo sé. Eso ya no es competencia mía. Los inversores me imagino que harán sus estudios de mercado. Es verdad que hay hoteles que fuera de temporada pues tienen que cerrar. Yo creo que todo es circular, es decir, los hoteles a lo mejor cierran porque no hay servicios o porque no hay actividades y eso es lo que tenemos que intentar conectar de manera que podamos dar servicio. O sea, tenemos que engrasar todo para que no haya unos meses de inactividad.

–¿Hay algo que se puede hacer para mejorar el tráfico?

–Todos conocemos que hay horas de entrada y de salida que son imposibles. En la zona de San Javier ya hay un aparcamiento disuasorio y en la zona de Cartagena se puso un aparcamiento disuasorio en Cabo de Palos. Era una demanda también por parte sobre todo de los empresarios. Vamos a ver qué tal responde. Además, sé que desde Cartagena, el Ayuntamiento tiene cámaras en el Parque de Seguridad y tienen un sistema para poder agilizar.

–¿Cree que se debería abrir el melón de una conexión de La Manga por el norte?

–Se han oído muchas propuestas, pero no le puedo hacer una valoración de ese tipo. Eso correspondería al Ayuntamiento de San Javier. Que si un barco que traiga gente, que si tenga una frecuencia continua, que si se puede abrir y demás. Es claro que todavía la zona de San Javier tiene mucha más dificultad para llegar al final de La Manga, pero no hemos tratado nada referente a ese tema en el Consorcio.

–En Cartagena se están creando nuevas juntas municipales, ¿La Manga necesita la suya?

–Es que la va a tener. Yo creo que las juntas vecinales siempre han sido una buena herramienta. Dan una cierta independencia para determinados proyectos que muchas veces en el Ayuntamiento se retrasan en el tiempo y así pueden elegir ellos sus propias prioridades. Muchos piensan que se va a duplicar el Consorcio con la Junta Vecinal. No tiene nada que ver. Lo nuestro es coordinar La Manga entre San Javier y Cartagena.

–Hay asociaciones que abogan por que La Manga tenga su ayuntamiento, ¿qué opina?

–Yo creo que eso parte del descontento de algunas asociaciones con los servicios y el mantenimiento. No quiero hacer valoraciones a nivel político. El Consorcio está para coordinar todas esas actuaciones, con lo cual, si realmente conseguimos que se impliquen la Comunidad y ambos ayuntamientos, y supervisamos, coordinamos y damos esos servicios, pues a lo mejor ese malestar, entre comillas, vecinal que existe, pues a lo mejor no es ese el recorrido. Yo los conozco, sé que están implicados y me trasladan sus inquietudes. Lo único que quiero es que vean el Consorcio como esa herramienta de organizar y demandar a las concejalías y las consejerías, que son las que pueden poner los recursos para poder conseguir todas esas cosas.