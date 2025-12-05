Los escolares de Cartagena centran el Pleno infantil en el Derecho a la Intimidad Con motivo del Día de la Constitución, el Palacio Consistorial acogió una nueva edición de este programa educativo

Los alumnos de sextos curso de los colegios San Isidoro y Santa Florentina, Vicente Ros, Virginia Pérez y Nuestra Señora de los Dolores fueron este jueves los protagonistas del Pleno infantil, que cada año se celebra en Cartagena con motivo del Día de la Constitución Española.

En esta ocasión, los escolares centraron la sesión en el artículo 18, el Derecho a la Intimidad. «Si aprendemos desde pequeños a cuidar nuestra privacidad y la de los demás tendremos una sociedad más justa y respetuosa», dijo la alcaldesa infantil, Leire Martínez, al finalizar el Pleno, que contó con un público de más de doscientos alumnos.

Este programa tiene como finalidad acercar a los estudiantes, en primera persona, a conocer y valorar la labor de las personas que gobiernan su ciudad desde el Ayuntamiento, conocer los pasos y el desarrollo de unas elecciones municipales y sensibilizar sobre la importancia de la participación ciudadana en su municipio.

Por su parte, la alcaldesa Noelia Arroyo destacó que los alumnos «han estado trabajando ese artículo durante meses y nosotros valoramos ese esfuerzo y hemos analizado muchas de sus propuestas porque las reflexiones de los más pequeños cuentan y mucho, para tomar nota y poder generar esos espacios seguros y entornos protegidos».

Con la colaboración de Policía Nacional y el servicio de Nuevas Tecnologías, el alumnado aprendió sobre el derecho a que se respete su vida privada, así como ejemplos de vulneración como mirar el móvil de otro o compartir fotos sin permiso, saber decir «eso es privado, respétalo».

