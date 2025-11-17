El Ensache, el centro de Cartagena, Los Belones y La Manga tendrán junta vecinal en diciembre El equipo de gobierno se compromete a acompañar la creación de estos órganos con un aumento de casi 5 millones en el Presupuesto de 2027

El equipo de Gobierno se ha marcado como objetivo que antes de finalizar el año queden constituidas las juntas municipales de El Ensanche, el centro de la ciudad, Los Belones y La Manga. Para ello, la alcaldesa Noelia Arroyo anunció este domingo que solicitará esta misma semana a los grupos municipales que remitan los nombres de las personas que proponen como vocales de estos cuatro nuevos órganos de descentralización.

Estas cuatro se sumarán a las 14 juntas municipales que existen actualmente, ya que el pasado mes de marzo se crearon dos nuevas, una en Canteras y otra en Santa Lucía. La intención del Gobierno local es pasar de las doce juntas que había al inicio de esta legislatura hasta un total de 22. Esto se traduce en que hasta ahora sólo unos 67.000 vecinos, lo que supone en torno al 30% de la población del municipio, contaban con junta como órgano de participación y autogestión; con la reforma, el sistema alcanzará a los 219.385 habitantes de Cartagena.

Arroyo afirmó que «cada junta vecinal actúa como interlocutora ante el Ayuntamiento, gestiona presupuestos propios para obras y proyectos en su territorio y ofrece un canal directo de participación para asociaciones y vecinos. Nuestro objetivo es que todos los vecinos tengan una junta de referencia con recursos suficientes para gestionar».

En cuanto al territorio y población que englobarán cada una de ellas, desde el Consistorio indicaron que la Junta del Ensanche será la de mayor población de todo el mapa, con 36.637 habitantes y un ámbito que incluye el Ensanche, las barriadas Virgen de la Caridad y San Ginés y Torreciega. En la zona del litoral, la Junta de La Manga-Cabo de Palos abarcará las localidades de Playa Honda, Playa Paraíso, Cala Reona, Cabo de Palos, Cala Flores y toda la zona cartagenera de La Manga del Mar Menor, con 6.459 habitantes, mientras que la de Los Belones atenderá a 6.271 vecinos de Los Belones, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Las Cobaticas y Atamaría. Por su parte, la Junta Municipal de Cartagena Centro tendrá como referencia el casco histórico de la ciudad, que abarca desde el paseo Alfonso XIII al puerto y entre Capitanes Ripoll y la calle Real.

El presupuesto destinado a juntas y distritos pasó de 700.000 euros al inicio de la pasada legislatura a los 2,17 millones en el año 2020. «Nuestro compromiso es llegar a 8,7 millones en 2027, lo que supone más del 110% de incremento respecto al último presupuesto, después de haber incorporado ya 1,7 millones más en esta legislatura», recordó la alcaldesa.

La petición de nombres a los grupos se produce después de la aprobación del nuevo Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Municipales, que sustituye a la regulación incluida en el Reglamento de Participación Ciudadana de 2006. El nuevo texto amplía las competencias de las juntas en materias como mantenimiento de infraestructuras de proximidad, organización de actividades culturales y deportivas y participación en planes urbanísticos, medioambientales y sociales, y fija un régimen propio de funcionamiento de plenos.