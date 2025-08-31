La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

En la hacienda La Batalla, de fondo la Capilla de la Caridad; de izquierda a derecha, el Marqués de las Campanillas, Julia Parejo, Pepe Hernández 'Pani Jr' y Paco Hernández 'Pani', con la bandera de su escudo heráldico.
El ejemplo que me hizo hombre

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:37

Esta semana que termina ha sido de gran éxito en nuestra Trimilenaria. Debemos tomar ejemplo de que si un evento se planifica bien, se gestiona ... mejor y lo dirigen los mejores, el triunfo está asegurado y, además, a un nivel máximo. Si importante ha sido la Ocean Race Europe –que ha superado los cien mil visitantes y hemos sido noticia deportiva a nivel mundial– también lo ha sido la Romería de San Ginés de la Jara, pues cada año se supera gracias al número de romeros que peregrinan en la misma. Todos van de la mano de su hermano mayor, que la está posicionando como un referente en el caluroso mes de agosto.

