Los cogollos de marihuana almacenados en la vivienda de Cartagena. Policía Nacional

Doce detenidos tras desmantelar un secadero de marihuana en Cartagena

Las labores de secado las realizaban dos menores de edad, mientras que la conexión «ilegal» de electricidad produce un riesgo de incendio que pone en peligro a los vecinos de la zona

LA VERDAD

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:21

Comenta

La Policía Nacional desmanteló, en el interior de una vivienda particular de Cartagena, un secadero de plantas de marihuana que estaría siendo utilizado para realizar la fase final del desarrollo de un plantación de marihuana tipo indoor, y en la que disponían de varias estancias para la colocación de los cogollos de marihuana en posición de secado, para facilitar su posterior distribución.

Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional en el marco de la localización de ubicaciones donde pudieran desarrollarse plantaciones de marihuana tipo indoor, condujo a los agentes hasta una vivienda particular situada en la ciudad de Cartagena, que presentaría todos los indicios de estar desarrollando en su interior dicha actividad ilícita.

Además, se pudo constatar la existencia de una conexión fraudulenta de electricidad, que estaba generando un importante riesgo de incendio con peligro para la vida y la integridad de los vecinos de la zona.

La investigación, desarrollada junto con la entrada y registro de la vivienda, permitió la detención de doce personas, dos de ellas menores de edad, y la incautación de más de 26 kilos de cogollos de marihuana en proceso de secado y preparados para una posterior distribución.

Asimismo se intervinieron casi 15 kilos de plantas de marihuana y todo el aparataje propio de estas instalaciones: lámparas, ventiladores, filtros, transformadores, etc.

Durante el operativo se contó con la colaboración de la Policía Local de Cartagena, realizando de forma coordinada con unidades de la Policía Nacional, un amplio dispositivo de seguridad durante el desarrollo del registro de la vivienda.

Los detenidos fueron imputados por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, decretando la autoridad judicial el inmediato ingreso en prisión provisional del principal investigado.

