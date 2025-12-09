La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios de Parques y Jardines cargan el tronco de la palmera talada en un camión. LV

Detectada la presencia de picudo en palmeras del Muelle de Cartagena

Parques y Jardines tuvo que talar a finales del mes pasado un palmera situada junto al busto del rey Carlos III, en la Muralla del Mar

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El picudo no cesa en su empeño de hacer estragos allá por donde pisa. Da igual que sea en el jardín de un adosado que ... en el mismo corazón de la ciudad. El pasado mes, operarios de la contrata de Parques y Jardines tuvieron que batallar de nuevo con la presencia de este molesto coleóptero en el mismo corazón de la ciudad. Tal y como presenció este periódico y confirmaron fuentes municipales, una palmera de bastantes años tuvo que ser talada preventivamente junto a la escalera monumental que conecta el Muelle con la calle Muralla del Mar, junto al busto de Carlos III. A la espera de conocer si serán necesarias más talas, lo cierto es que, cuando el dichoso bicho entra en un sitio, luego es bien difícil expulsarlo.

