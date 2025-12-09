Detectada la presencia de picudo en palmeras del Muelle de Cartagena

El picudo no cesa en su empeño de hacer estragos allá por donde pisa. Da igual que sea en el jardín de un adosado que ... en el mismo corazón de la ciudad. El pasado mes, operarios de la contrata de Parques y Jardines tuvieron que batallar de nuevo con la presencia de este molesto coleóptero en el mismo corazón de la ciudad. Tal y como presenció este periódico y confirmaron fuentes municipales, una palmera de bastantes años tuvo que ser talada preventivamente junto a la escalera monumental que conecta el Muelle con la calle Muralla del Mar, junto al busto de Carlos III. A la espera de conocer si serán necesarias más talas, lo cierto es que, cuando el dichoso bicho entra en un sitio, luego es bien difícil expulsarlo.

La contrata ejercida por la empresa Actúa, del Grupo Hozono Global, deberá inspeccionar el resto de ejemplares que pueblan este espacio. Cuando el insecto se instala en la copa sus efectos son rápidamente visibles en cuanto empiezan a secarse las palmas, pero cuando las larvas del bicho se asientan dentro del tronco, son más difíciles de detectar y generan un elevado riesgo de desplome. Este mismo año, ya se han dado casos de accidentes mortales producidos por el picudo. En Torrevieja, sin ir más lejos, un joven veinteañero falleció tras caer una palmera sobre su coche. Murió aplastado en el acto.

La suerte es que en el Muelle, la mayoría de especies son de la llamada palmera californiana, precisamente la menos apetecible para el picudo, que habitualmente prefiere las palmeras de tipo datilera y, sobre todo, la canaria, de la que ya apenas quedan ejemplares en el municipio.

En la zona del paseo de Alfonso XII, donde más datileras se concentran es en Héroes de Cavite. En la última década, han sido varios los ejemplares que se han perdido ya fuera por picudo o derribadas por el viento. De hecho, muchos de los tocones dejan en el suelo testigo de que un día sombrearon ese espacio que, si bien es dominio portuario, viene siendo mantenido por los servicios municipales.