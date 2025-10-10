La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana se ceba con Cartagena y deja esta mañana 125 litros en Cabo de Palos
El tabaco sustraido por la Guardia Civil. Guardia Civil

Desmantelan un punto de venta de tabaco de contrabando en Cartagena

En la zona de La Manga del Mar Menor se han encontrado 1.840 cajetillas y un kilo de picadura que se querían vender ilegalmente

LA VERDAD

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:53

Comenta

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló la operación 'Verdiblanco', una investigación iniciada para localizar un supuesto punto de venta de tabaco de contrabando, que culminó con la incautación de 1.840 cajetillas de tabaco y un kilo de picadura de tabaco en un almacén ubicado en un polígono de La Manga en Cartagena. Tres personas fueron denunciadas a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, por la tenencia de labores de tabaco de origen desconocido y su venta fuera de los cauces legales.

La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil supo de la existencia de un almacén, ubicado en un polígono de La Manga del Mar Menor, donde al parecer se estaba llevando a cabo la venta ilegal de tabaco. Autoridades de la Patrulla Fiscal y Fronteras con sede en Cabo de Palos se hicieron cargo de la investigación e iniciaron una serie de dispositivos operativos, dirigidos a la obtención de indicios que dieran luz a las sospechas. De esta forma, en una de las vigilancias del almacén, los agentes vieron a un hombre salir con una bolsa. Al percatarse de la presencia policial dio la vuelta e intentó entrar de nuevo a la nave, momento en el que fue interceptado por los agentes. En su poder se incautaron 80 cajetillas de tabaco sin precintos oficiales.

La Guardia Civil identificó a la persona que regentaba el local, quien autorizó la entrada de los agentes al recinto, donde se localizaron 1.260 cajetillas tabaco, de diferentes marcas comerciales, y un kilo de picadura de tabaco. En las proximidades del almacén, los guardias civiles hallaron un vehículo en cuyo maletero se descubrieron otras 500 cajetillas de tabaco. El balance de la actuación se saldó con la desarticulación del punto de venta, donde se incautaron un total de 1.840 cajetillas de tabaco de distintas marcas y un kilo de picadura, de origen desconocido. La operación 'Verdiblanco' finalizó con la identificación de tres personas, presuntamente vinculadas con la venta fraudulenta de tabaco, que han sido propuestas para sanción.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  3. 3 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  4. 4 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  5. 5 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  6. 6

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  7. 7 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  8. 8 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  10. 10 Fallece Baldomero Salas, exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena entre los años 1987 y 1995

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Desmantelan un punto de venta de tabaco de contrabando en Cartagena

Desmantelan un punto de venta de tabaco de contrabando en Cartagena