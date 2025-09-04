Descontento en el barrio de la Concepción de Cartagena por el proyecto municipal de viviendas

Los vecinos del barrio de la Concepción mostraron este jueves su descontento por el proyecto del Ayuntamiento de Cartagena de construir una veintena de ... viviendas en un terreno municipal junto a la iglesia del barrio. La presidenta de la Asociación de Vecinos, María José Dato, aseguró que «ni siquiera se molestaron en contarnos antes el proyecto que tenían en mente, ni en avisarnos para que estuviéramos en la presentación. Si hubieran hablado con nosotros y nos hubieran dado una alternativa no estaríamos así».

Además de la falta de información, sus quejas vienen motivadas por el hecho de que, desde el colectivo se presentó el pasado mes de junio una alegación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en la que se solicitaban un cambio de uso para ese suelo y que pasara de urbanizable a verde o equipamientos. «Lo que nosotros hemos querido siempre para esa zona, y de lo que más carece el barrio, es de un espacio común de esparcimiento para el uso y disfrute de todos los vecinos. Estas viviendas sólo van a beneficiar al Ayuntamiento», avanzó Dato.

La presidenta de los vecinos protestó también debido a que «para unas cosas somos del centro, pero para otras no. Ahora tendremos que serlo porque seguramente sea Casco Antiguo la entidad que se encargue de hacer estas viviendas. Sólo para lo que a ellos les interesa».

Los residentes de la zona habían solicitado que se convirtiese en un área de esparcimiento de la que todos pudieran disfrutar

En caso de tener que conformarse definitivamente con el proyecto los residentes de la zona le han hecho llegar a la responsable vecinal una serie de peticiones, que ésta trasladará al Ayuntamiento de Cartagena. Entre ellas están las de los vecinos más próximos a la urbanización proyectada. «Lo que más nos interesa es que se acabe la calle Atrio de la Iglesia, sin muros, y que nuestras viviendas no tengan medianera, mucho menos con fincas que sean de mayor altura que las nuestras, como es lógico. También tenemos muchos problemas de humedad y salubridad. De hecho, cuando la tubería de pluviales ha dado problemas los bajos de nuestra calle se inundan. Y esto ha ocurrido al menos dos veces. Por eso nos preocupa que construyan sobre ella en lugar de acabar la calle Atrio».

Nueva Bauhaus Europea

Esta parcela en concreto estuvo incluida en el primer documento que se presentó en Europa para el proyecto Nueva Bauhaus del barrio. «Nos dijeron que podíamos hacer allí una zona verde de recreo, que tendría un huerto urbano, mesas de picnic y hasta un pipicán. De hecho vino una comisionada de Europa para visitar el barrio y conocer de primera mano el proyecto. Pero después el Ayuntamiento nos comunicó que no se iba a poder hacer aquí porque era suelo urbanizable», explicó. La Nueva Bauhaus Europea es un estudio de investigación, para el que este barrio fue elegido en 2023, junto con otros cuatro municipios de toda Europa, y que busca unir sostenibilidad y diseño para crear una nueva forma de habitar ciudades.

De lo que sí ha informado el Consistorio es del nuevo emplazamiento donde se habilitará la zona verde incluida en dicho proyecto. «Van a hacer un bosque comestible en el mirador que hay antes de subir a la Atalaya. Esperamos que adecuen el acceso porque ahora está complicado».