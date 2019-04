«Los deportes de nieve gustan cada vez más; permiten conocer a gente» Jesús Alcolea, con su tabla de snow. / Nacho García / AGM Jesús Alcolea, coordinador del programa Murcia Bajo Cero MINERVA PIÑERO Domingo, 7 abril 2019, 10:05

Con tan solo 18 años, Jesús Alcolea (Murcia, 1992) comenzó a organizar viajes para esquiar en Sierra Nevada. «Me movía la pasión por los deportes de montaña», señala el joven, quien explica que «empecé preparando viajes a los que acudían familiares y amigos. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba sacando autobuses cada mes». Formado en Comercio Internacional, actualmente se encarga de coordinar Murcia Bajo Cero, una iniciativa impulsada por la Comunidad Autónoma. «Comenzó como un 'hobby' y acabó ocupando todo mi tiempo», asegura.

-¿Cuántos murcianos han acudido a los viajes de la última edición de Murcia Bajo Cero?

-Aún no tenemos esos datos, pero en la temporada anterior unos 600. Este año, de hecho, creo que han sido más: la popularidad de los deportes de nieve ha crecido. Se nota que cada vez hay más personas que se interesan por estas actividades, que a los murcianos cada año les gustan más los deportes de nieve. Pero lo mejor de los viajes no es solo el hecho de poder disfrutar del ambiente deportivo, sino la posibilidad de conocer gente mientras compartes experiencias.

-¿A qué destinos han ido?

-A Sierra Nevada y Formigal, una estación de esquí situada en el Pirineo Aragonés. Allí, de hecho, pasamos cinco días. También hemos realizado viajes en los que combinábamos la nieve de Sierra Nevada con el tapeo de Granada y con visitas culturales a sitios como la Alhambra. En total, hemos organizado catorce escapadas a la nieve de diferentes modalidades. Han sido viajes exprés de ida y vuelta, fines de semana completos... Incluso pasamos la Nochevieja en Sierra Nevada.

-¿Considera que es más difícil la práctica de esquí o snow?

-A la hora de empezar, creo que es más fácil practicar esquí, ya que no pasas tanto tiempo en la nieve; no te caes tanto como ocurre al hacer snow. Con la tabla, tener los dos pies sujetos puede resultar más complicado. Aun así, en cuanto le coges el truco progresas rápido. Los avances pueden verse en apenas tres días.

-¿Cuál de estas dos modalidades es preferida en la Región?

-Cada vez se suma más gente a la práctica de snow, pero es un número que está bastante igualado. Después de dos años organizando las experiencias de Murcia Bajo Cero, puedo decir que la gente siempre vuelve a casa con buenas sensaciones, independientemente de la modalidad que hayan elegido.

-¿Cómo es el perfil del público que ha participado en esta última temporada?

-En los viajes de días sueltos, la proporción de chicos y chicas es casi la misma. En los que son más largos, este año han acudido más chicos. Las edades, por otra parte, han sido bastante variadas. Se tiende a pensar que a este tipo de experiencias solo se apuntan quienes son menores de edad, pero no es cierto, ya que mucha gente prefiere venirse con nosotros por las facilidades y la experiencia en su conjunto. Les facilitamos el material, el alojamiento...

-¿Recomienda saber esquiar antes de apuntarse a los viajes?

-No pasa nada si no estás familiarizado con los deportes de nieve, ya que los viajes incluyen clases y material para que quien sea principiante no se quede con ninguna duda. La gente viene a pasárselo bien desde que se monta en el autobús, a disfrutar de la montaña y el entorno.

-¿Qué edad es necesario tener para poder acudir a los viajes?

-Entre 14 y 36 años. Este año se han apuntado muchísimas personas; hemos tenido listas de espera. En uno de los viajes, de hecho, decidimos sacar otro autobús para habilitar más plazas.

-¿Y de cara al verano, prepara otras actividades?

-Sí. Queremos crear experiencias únicas; estamos preparando un campamento de surf en Ribadesella (Asturias) y días náuticos en Campoamor en los que se podrán practicar vela, windsurf, paddle surf...

-¿Son los murcianos buenos esquiadores?

-(Risas) Sí. Puede que al principio resulte difícil, pero al final siempre te quedas con una experiencia llena de buenas sensaciones.