«La danza clásica es la base absoluta de cualquier baile» Carmen Martínez Costa. / lv Carmen Martínez Costa, bailarina y profesora de danza MINERVA PIÑERO Sábado, 16 febrero 2019, 11:17

Una representación de la brisa, a través de movimientos suaves hilados por la música. Así es, en parte, el montaje de 'Aire', una coreografía de danza clásica interpretada por dos niñas murcianas de quince años; el dúo que la semana pasada fue premiado en el II Campeonato Nacional de Danza Ángel Martínez, celebrado en Talavera de la Reina (Toledo). Allí, fue reconocido el talento de nueve jóvenes formados en la escuela de danza Carmen Martínez. En esta academia, que está ubicada en el colegio San Félix, en Zarandona, da clase Carmen Martínez Costa (Murcia, 1958) a unas 35 alumnas. «Ahora solo viene un niño que empezó a formarse conmigo a los 4 años, pero he llegado a contar con más chicos», apunta la especialista en danza clásica y española.

-¿Cuántos bailarines participaron en el II Campeonato Nacional de Danza Ángel Martínez, donde sus alumnas fueron premiadas?

-Al certamen acudieron unos 1.700 participantes desde siete comunidades autónomas diferentes. El público, además, estaba compuesto por más de 5.000 personas, así que el campeonato tuvo una gran afluencia.

-¿En qué modalidades se dividió el certamen?

-En clásico, contemporáneo, fusión, español, moderno... Allí se reunieron todos los estilos.

-¿Qué evaluó el jurado?

-Los jueces, que eran tres bailarines en activo, principalmente valoraban la técnica, la ubicación espacial en el escenario, la originalidad de la coreografía, la presentación e interpretación de las bailarinas... Un aspecto importante de este concurso es que todos los participantes eran amateur, ya que no estaba permitido que se presentaran profesionales. Debían ser alumnos que estuvieran formándose.

-¿Y cuántas de las coreografías que presentó fueron premiadas?

-Fueron galardonadas las tres que me llevé. Las más pequeñas, que interpretaron el montaje de 'Cenicienta', ganaron el tercer premio de danza clásica y el premio a la Mejor Puestas en Escena. 'Panteras', otro montaje, aunque en el concurso fue presentado como 'Fusión', se llevó otro galardón a la Mejor Puesta en Escena de su categoría. 'Aire', un dúo de niñas, consiguió el tercer premio de su categoría en danza clásica. En total, acudieron ocho niñas y un niño, jóvenes de entre 11 y 18 años.

-¿Qué estilos acoge en su escuela de baile?

-Mi escuela es purista; me dedico a la danza clásica exclusivamente. Estoy convencida de que cuando una persona tiene la base de danza clásica bien enseñada, es capaz de aprender cualquier cosa. Mis alumnas lo mismo te bailan un tango que un baile español.

-¿En qué momento se encuentra actualmente la danza española?

-Para las que estamos dentro de este mundo, siempre nos parece poco todo lo que se hace. A nivel popular, la danza clásica está poco extendida, poco valorada, poco apoyada y poco entendida.

-¿Poco entendida?

-Sí. Cuando vine de Toledo, donde he vivido durante 17 años, me di cuenta de que en Murcia este tipo de baile se fomenta muy poco, no como en Madrid o Toledo, donde burbujea y vibra. Allí, de hecho, dejé a diez alumnas que en aquel momento comenzaron a extender el clásico como profesoras y a otras cinco que empezaron a bailar en la compañía del Ballet Nacional de Cuba. Aquí, se fomentan más otros tipos de bailes, como son el moderno y el hip hop. Nos olvidamos de la danza clásica, cuando esta es realmente la madre de todas, la base absoluta de cualquier baile.

-¿A qué edad recomendaría iniciarse en la danza?

-Muchas niñas presentan condiciones físicas innatas y aprenden la técnica con rapidez pero, aún así, considero que cuanto antes, mejor. En mi escuela, los pequeños pueden empezar a dar clase a los tres años, en la predanza.