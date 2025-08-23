La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios turistas contemplan la oferta de artículos de recuerdo que ofrece una de las tiendas de souvenirs del centro de la ciudad, en una imagen de ayer. ANTONIO GIL / AGM

Los cruceristas mantienen vivos los comercios del centro de Cartagena con los vecinos en las playas

Durante el mes de agosto el turismo de cruceros se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para muchos establecimientos

Eva Cavas

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:37

Con la llegada del verano y de las ansiadas vacaciones estivales las calles del centro de la ciudad han quedado este mes de agosto prácticamente ... despobladas de cartageneros y han convertido a los turistas en la fuente principal de ingresos para muchos hosteleros y comerciantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

