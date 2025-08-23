Los cruceristas mantienen vivos los comercios del centro de Cartagena con los vecinos en las playas

Con la llegada del verano y de las ansiadas vacaciones estivales las calles del centro de la ciudad han quedado este mes de agosto prácticamente ... despobladas de cartageneros y han convertido a los turistas en la fuente principal de ingresos para muchos hosteleros y comerciantes.

De hecho, para muchos de ellos, como es el caso de Makondo, los pasajeros de los cruceros están siendo una pieza clave durante julio y agosto. «Aunque para nosotros otros veranos han sido mejores en cuanto a volumen de cruceros, cuando vienen se nos triplica la caja. Si no fuera por ellos julio y agosto serían meses muy difíciles. También hay unos cruceros mejores que otros, por ejemplo el del miércoles pasado fue muy bueno, al igual que el de mañana (por hoy)», indicó su propietario, José Antonio Madrid.

Varios de los dueños de tiendas del centro hacen hincapié en que la mejora de sus ventas no depende sólo de la cantidad de pasajeros, sino de su estatus económico. «Nos están beneficiando no sólo los cruceros, sino todo el turismo en general. A pesar de que hay muchos comercios que cierran por las tardes este mes. No está siendo un mes de agosto malo, pero no es como en invierno ya que también depende del nivel económico del crucerista», declaró Mari Ángeles Díaz, propietaria de Sevres Decoración.

La librería Santos Ochoa es otro de los establecimientos del centro en los que los turistas están animando el ambiente. Una de sus empleadas, Ana González, explicó que «sí que notamos la afluencia de público cuando llegan cruceros. A lo mejor no tanto en ventas, pero sí en gente. El otro día vino un crucero muy grande y entraron bastantes clientes. Sobre todo se llevan productos de papelería pero también libros, ya que tenemos una sección en inglés, al igual que en alemán y francés».

El propietario de la Ferretería Sánchez Casado, Antonio Sánchez Arenas, recordó que « el crucerista suele dejar más dinero en bares, cafeterías y tiendas de souvenirs por eso muchos estamos cerrando las tardes de agosto y, por las mañanas, lo mismo hay una bastante buena y otra que es más floja. Nuestro cliente habitual es el de toda la vida y, en esta época, o están en la playa o de vacaciones».

Para otros comercios, como la tienda de camisetas Citees «las ventas han mejorado con respecto al verano pasado y tenemos muy buen pronóstico para octubre y noviembre, ya que van a venir aún más cruceros. En verano son indispensables y nos ayudan a compensar que las personas de la ciudad se vayan a las playas», comentó una de sus dependientas, Ana María Martínez.

De la buena previsión de cruceros de cara al otoño también habló Virginia Albaladejo, de Myu Myu, quien afirmó que «estamos notando mucho el turismo. Sobre todo los cruceros están haciendo más llevadero el mes de agosto, aunque el año pasado fue mejor que éste. Más o menos equilibramos las ventas de otros meses en los que hay más clientes habituales. Esperamos más cruceros en otoño, así que estamos bastante contentos».

Empezando con buen pie

En la tienda Koker, abierta hace escasos diez días, los cruceristas están contribuyendo a que el comienzo de su andadura sea de lo más alentador. «Está yendo muy bien en general. Los cruceros están ayudando mucho, ya sabemos que Cartagena es más de turistas en verano, pero también en septiembre y octubre esperamos cruceros casi todos los días», dijo su dependienta, Mariló Manzanares.

Para Chencho Vilar, propietario de la tienda Vilar «los cruceros siempre animan mucho y últimamente los meses de agosto son bastante buenos gracias a ellos, hace años no teníamos tantas ventas. También influye que hay descuentos de hasta el 50%, y nos están viniendo muy bien para terminar el stock de verano. Además, tenemos clientes habituales que vienen de vacaciones a la costa cartagenera y hacen sus compras aquí y también se nota. El mes más flojo para nosotros suele ser noviembre pero este año vienen muchos cruceros».

Los establecimientos que venden recuerdos son los más beneficiados, especialmente los más próximos al puerto, como es el caso del Estanco Mayor. «Vienen muchos, sobre todo a comprar souvenirs. Está siendo un verano fuerte porque también hay mucho turista nacional, que vienen más por las tardes», afirmó Nerea Leguey, una de sus trabajadoras.

En la misma línea se pronunció Candela Díaz, empleada de Carthagonova Souvenirs, que reconoce que su producto estrella para los turistas son «con diferencia» los imanes. «Está siendo un agosto bastante bueno. También influye que estamos en una zona por la que los turistas que llegan en los cruceros tienen que pasar para entrar a Cartagena».