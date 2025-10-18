El convenio colectivo de Navantia sale adelante con el rechazo local El astillero cartagenero es el único que se descuelga en las elecciones para valorar las nuevas condiciones de trabajo, tras meses de bloqueo

A pesar del voto en contra del comité de empresa del astillero cartagenero, la plantilla de Navantia ha aprobado esta semana en referéndum el acuerdo sobre el convenio colectivo que permanecerá vigente hasta 2029, tras un proceso de votación celebrado en todos los centros de trabajo de la compañía.

Tal y como reza el comunicado emitido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), «el acuerdo, fruto de meses de intensas negociaciones entre la Dirección y el Comité Intercentros, representa un hito clave para consolidar la estabilidad laboral y afrontar con garantías los retos estratégicos y la carga de trabajo de los próximos años».

El resultado fue favorable en seis de los siete centros de la empresa pública naval, con el apoyo de hasta un 90% en Cádiz, un 78,43% en Ferrol, el 87% Puerto Real y el 85,32% en Madrid. El astillero de Cartagena fue el único en descolgarse del resto con un rechazo del 60,68% de los votos emitidos, frente al 38,76% a favor aunque, al contrario de lo sucedido en diciembre de 2024, en esta ocasión no han conseguido evitarlo. Finalmente, el preacuerdo fue validado con 2.599 votos, que se traduce en el 63,27% del total.

Desde el inicio de las negociaciones de este preacuerdo en 2023, el comité de empresa de Cartagena se ha mantenido firme en las exigencias de mejoras en las condiciones de los trabajadores, el aumento de la plantilla con entre 400 y 600 operarios cualificados y que se garantizase la carga de trabajo. De hecho, las medidas de presión ejercidas desde este centro llevaron a cerca de un millar de trabajadores a manifestarse el pasado mes de junio a las puertas de la Asamblea Regional.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, valoró positivamente el documento alcanzado y afirmó, en un comunicado de empresa, que «nos proporciona estabilidad y herramientas para fomentar el desarrollo profesional de nuestra plantilla. Navantia tiene mucho que ofrecer a las personas trabajadoras actuales y futuras. Agradezco sinceramente al Comité Intercentros su empeño en sacar adelante este convenio que moderniza nuestras relaciones laborales».

La compañía destaca también que el acuerdo introduce «mejoras sustanciales en materia de política salarial, clasificación profesional, condiciones de trabajo y mecanismos de rejuvenecimiento de plantilla». Asimismo, asegura que «avanza en la homogeneización de condiciones laborales entre los distintos centros e incorpora medidas para armonizar la flexibilidad horaria o pluses por desplazamiento».

Una vez aprobado por la plantilla, la dirección solicitará las autorizaciones necesarias al Ministerio de Hacienda para proceder a la firma definitiva y posterior publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

