Los consultorios que dependen del de Pozo Estrecho pierden 4 médicos

Los más de 13.000 usuarios dependientes de la zona básica de salud de Pozo Estrecho perderán cuatro médicos de Atención Primaria a finales de ... este mes de mayo. La situación, propiciada por los concursos de traslados que han sido aprobados, afectará, además de al centro de salud de Pozo Estrecho, a los consultorios de El Albujón, Las Lomas y La Palma.

De esta forma, el consultorio de El Albujón perderá a uno de los dos facultativos que actualmente presta asistencia y que, además, es el médico que acude dos veces por semana, dos horas los lunes y otras dos los miércoles, a atender a los más de 400 pacientes del consultorio de Las Lomas. Se da la circunstancia de que este último consultorio estuvo cerrado tras la pandemia hasta septiembre de 2021, cuando reabrió después de hacer obras para mejorar su accesibilidad, y fue cerrado el pasado verano para reforzar el servicio en las localidades costeras.

«Lo único que pedimos es que eso no vuelva a suceder. En Las Lomas somos todos personas mayores y dependemos mucho del médico. Viene dos días a la semana y nos conformamos con eso. Pero, si nos lo cierran y El Albujón se queda con un sólo médico, no va a poder atendernos a todos», indicó Pepita, esposa del presidente de la Asociación de Vecinos de Las Lomas, Pedro Gallego. Algo que también temen en El Albujón, cuyo presidente vecinal, Andrés García, recuerda que ya los desplazaron en 2022 al centro de referencia de Pozo Estrecho y «teníamos que ir por las tardes y, yo concretamente, tuve que ir dos veces y me atendió una pediatra».

POR LOCALIDADES Pozo Estrecho El centro de referencia de la zona básica de salud pierde dos facultativos, pero una plaza ya está cubierta.

La Palma Se trasladan dos de los tres médicos de familia, por lo que en junio habrá uno sólo para atender a los usuarios.

El Albujón A finales de este mes, el consultorio se quedará un sólo médico por los concursos de traslados.

Las Lomas En junio, perderá al único médico de familia que acude al consultorio dos horas los lunes y los miércoles.

Tras la llamada de atención sobre esta problemática que dieron los vecinos de La Palma hace unos días y que publicó este periódico, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Pozo Estrecho, Susana García, informó a sus homólogos de la situación en la que iban a quedar el resto de consultorios de la zona básica de salud.

En lo que todos los responsables vecinales coinciden es en que la raíz del problema está en la supresión del equipo sanitario de la ambulancia que cubre las urgencias y los avisos del 112 en Pozo Estrecho y que se hizo efectiva el pasado verano. «Entonces nos pusieron a un quinto médico para compensar, pero ahora se turnan todos y cuando sale un aviso se tienen que ir en ambulancia y dejar a los pacientes sin consulta. Todo viene de ahí, de cómo se ha organizado el servicio. Los médicos ahora no quieren venir y cada poco tiempo estamos en la misma situación. Además, ahora eso se junta con el concurso de traslados y con los MIR», dijo Susana García.

En ese sentido, el presidente de El Albujón matiza que «esto afecta a cualquiera de los médicos de los consultorios dependientes de Pozo Estrecho. «Si hubieran hecho bien las cosas desde el principio y hubieran sustituido al equipo de ambulancia todo esto no estaría pasando. Porque el resultado es que se van cinco médicos de aquí y sólo hay garantías de que se vaya a cubrir una de las plazas», aseguró.

Los representantes vecinales de las localidades afectadas se reunirán la próxima semana para decidir si emprenden acciones de protesta.

El déficit es nacional

Desde el Área II de Salud indicaron que «en el concurso de traslados habrá algunos movimientos, como es habitual en estos procesos y habrá que sacar las plazas que se queden vacantes, intentar cubrirlas con los especialistas disponibles, teniendo el cuenta el déficit que hay a nivel nacional, y esperar a ver qué opciones eligen los médicos residentes que finalizan. En toda esa linea es en la que trabaja la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud para garantizar la asistencia en todos los puntos».

Charla sobre la situación de la sanidad pública en la comarca

El local social de la Asociación de Vecinos del Sector Estación acogerá el jueves 22 de mayo, a las 19.30 horas, una conferencia, organizada por la Junta por la Defensa de la Sanidad, en la que se debatirá sobre la «grave situación de la sanidad pública en Cartagena y Comarca».

En la charla, cuya asistencia es libre hasta completar el aforo, participará también el vicepresidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región, Juan Antonio Sánchez, que ofrecerá la perspectiva del conjunto regional.

Tal y como indicó el portavoz de la Junta, Lázaro Carmela, «lo que nos ha motivado para volver a implicarnos en esto es que nos preocupa el deterioro progresivo del Área II de Salud. Lo único que nos mueve es la responsabilidad, el compromiso con nuestra ciudad y nuestra comarca y la convicción de que la sanidad pública es un derecho y no un privilegio».

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan una inversión urgente en recursos humanos y materiales, el cumplimiento íntegro de la Ley del Rosell, el funcionamiento pleno de los dos hospitales de la ciudad y una gestión transparente y comprometida con la mejora real del sistema público de salud.

Desde la Junta en Defensa de la Sanidad también se pronunciaron sobre la situación del consultorio médico de La Palma, publicada por LA VERDAD. La asociación considera que se trata de una «situación crítica» el hecho de que, a finales de mes, pierdan dos de los tres médicos de familia y, a día de hoy, no haya sustitutos. «Esta circunstancia, que podría suponer el cierre temporal del consultorio, no ha pillado por sorpresa a nadie, salvo, aparentemente, a la gerencia del Área II de Salud, ya que hace más de un año se alertó a la gerencia sobre la precariedad del centro, pero la respuesta ha sido la misma de siempre: esperar y no gestionar. Una pasividad alarmante que ha provocado la huida de los profesionales».

Desde la Junta por la Defensa de la Sanidad Pública de Cartagena manifestaron su apoyo a los vecinos y a los profesionales sanitarios, y recordaron la proximidad del verano. «Es imprescindible una planificación anticipada y responsable», reclamaron.