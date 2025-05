La Consejería descarta el traslado del servicio de urgencias del Parchís a otro centro de salud de Cartagena

Las peticiones de los sindicatos UGT y Satse no han bastado para que la Consejería de Salud se plantee trasladar el Servicio de Urgencias de ... Atención Primaria (SUAP) del Parchís, ubicado en la barriada Virgen de la Caridad, a otro centro de salud «no conflictivos».

La solicitud de un cambio de ubicación para este servicio viene motivada por el ataque sufrido el pasado mes de marzo cuando los sanitarios regresaban de un aviso y la ambulancia en la que iban sufrió varios impactos por arma de fuego. Aunque no hubo que lamentar daños personales, para los sindicatos y trabajadores esa fue la gota que colmó el vaso. Los profesionales del SUAP llevan denunciando agresiones en ese centro de salud desde 2017 y pidiendo el traslado del servicio.

Desde Salud recordaron que «el Parchís cuenta con un guardia de seguridad y está vigilado por cámaras» y reiteraron que «el Servicio Murciano de Salud no tiene previsto cambiar la ubicación y seguirá poniendo todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los trabajadores».

Las palabras de la Consejería no han servido para tranquilizar a los sanitarios, que aseguran ser conocedores de que «ha habido presiones por parte de los vecinos para evitar que se efectúe el traslado del servicio. Al final prima más que se quejen los vecinos que la seguridad de los sanitarios», dijo un portavoz de Satse, Sergio Osete. En referencia a posibles medidas extraordinarias por parte del Servicio Murciano de Salud (SMS), el responsable de Emergencias, Osete indicó que «ha ido un técnico de prevención para ver cómo estaba el servicio de urgencias, según parece para ver si hacen una salida de emergencias porque ahora mismo es una ratonera y si ocurre algo en la entrada ni sanitarios ni pacientes tienen por dónde escapar».

A pesar de que la Asociación de Vecinos del barrio calificó este ataque como un «hecho aislado», desde Satse aseguran que «a la semana de que ocurriera el incidente de los disparos les estuvieron tirando piedras mientras iban en la ambulancia y grabándolos. Así que la situación no ha mejorado mucho. Les amenazan con prender fuego al centro de salud, les lanzan piedras y cosas desde los edificios de enfrente y en diciembre hasta se llevaron en volandas a un equipo médico para que atendiera una emergencia en una vivienda. En cualquier manual de emergencias dice que sin seguridad no se debe actuar».

La inseguridad se ha instalado ya entre los profesionales que trabajan en el SUAP de este centro de salud Y «han acabado aceptándolo como si fuera una parte de su trabajo. Los trabajadores que sufrieron la agresión ni siquiera fueron a poner la denuncia esa noche porque su turno no había terminado y tenían que seguir atendiendo pacientes», indicó Sergio Osete.

La situación no es mejor para los usuarios ya que, según afirma este sindicato «hasta la propia población tiene miedo de ir al SUAP a ciertas horas por la inseguridad que hay en esa zona».

Las agresiones a sanitarios son un problema que, lejos de solucionarse, va en aumento. En 2024 se contabilizaron más 16.500 en el Sistema Nacional de Salud, lo que evidencia la necesidad de implementar medidas urgentes. Pero esas cifras son sólo de las que han sido denunciadas, por lo que desde Satse hacen una llamada a concienciar a los profesionales de que denuncien siempre.

La opción de Cartagena oeste

La propuesta de las centrales sindicales para reubicar el servicio de urgencias era el centro de salud de Cartagena Oeste, en el Barrio de la Concepción, ya que ambas lo consideran «una zona menos conflictiva». Dicho centro carece de servicio de urgencias.

«Cuando se hizo la ampliación del centro de salud habría sido más sencillo trasladarlo a Cartagena Oeste, pero ahora

Aunque el SMS no se ha pronunciado sobre la idoneidad de dotar a este centro de salud de un servicio de urgencias, a pesar de que allí se atiende a más de 20.000 pacientes, sus vecinos consideran que sería una buena idea contar con un SUAP.

«La verdad es que hace falta porque somos de los pocos que no tienen atención por las tardes y tenemos que desplazarnos al Parchís o a Santa Lucía», afirmó la presidenta de la Asociación de Vecinos, María José Dato.

En cuanto al funcionamiento general de centro de salud de Cartagena Oeste, Dato explicó que «desde el pasado verano que ampliaron el personal está funcionando muy bien. Ahora tenemos más médicos y gracias a eso se han reducido las esperas para las citas médicas. Estamos muy contentos».

Los datos Ataque en marzo Los agresores rompieron de un disparo la ventanilla de la ambulancia en la que iban los sanitarios.

Petición de reubicación Los sindicatos Satse y UGT han solicitado el traslado del servicio desde el año 2017.

Continúa la inseguridad Los profesionales aseguran que la inseguridad no se ha reducido dos meses después del ataque.

Advierten de que el Santa Lucía no va a cubrir las vacaciones de verano del personal de administración

Trabajadores de administración del hospital Santa Lucía denunciaron de que el Servicio Murciano de Salud les ha comunicado que este verano no se van a cubrir sus vacaciones. Una situación que, aseguran, no contribuirá a reducir las ya abultadas listas de espera de especialidades del Área II de Salud de Cartagena.

Un representante del personal administrativo avanzó que «si no mejora la situación en los centros de Atención Primaria y no se cubren las vacaciones de los administrativos se va a producir un caos en el que se verá alterado el servicio, porque no habrá quién conteste al teléfono». De hecho, según los trabajadores, las bajas de maternidad que se están produciendo actualmente en administración ya «no se están cubriendo».

«No se está contratando personal que se encargue de cubrir las bajas por maternidad de nuestros compañeros por lo que ya nos temíamos que tampoco se hiciera con las vacaciones en verano», dijo el mismo portavoz.

La delegada sindical de UGT Mari Carmen Martínez corroboró esta situación e indicó que tampoco se están cubriendo las bajas en el ambulatorio del Rosell. «Faltan siete personas que han estado de baja y no las han sustituido y este verano no tienen previsiones de cubrirles. Las administrativas están igual que el resto de especialidades».

Cabe recordar que la población del Área II de Salud se multiplica durante la temporada estival por la afluencia de turistas y veraneantes a las playas de la comarca. Todo ello implica también una presión aún mayor para el área de salud, que se verá agravada si se hace efectiva la ausencia de cobertura en las vacaciones de los profesionales

Una portavoz de la Gerencia del Área II de Salud indicó al respecto que «la asistencia sanitaria está garantizada en verano y la planificación de recursos se integrará en el plan de verano que se dará a conocer más adelante. No hay nada cerrado».