La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las universidades de la Región también suspenden las clases mañana por la dana
Una mujer deposita su aceite usado en uno de los contenedores de recogida de la ciudad. J. M. Rodríguez / AGM

El concurso para instalar el contenedor de residuos orgánicos en Cartagena queda desierto

Esto implica un nuevo retraso en la implantación de la normativa europea de obligado cumplimiento para las ciudades con más de 5.000 habitantes

Eva Cavas

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:10

Comenta

Ninguna empresa ha presentado una propuesta para hacerse cargo de suministrar los nuevos contenedores marrones en Cartagena. La mesa de contratación reunida esta semana ... dividió en tres lotes el suministro de contenedores de recogida separada, quedando desiertos los lotes para el contenedor marrón y para el de textiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  3. 3 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  4. 4 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  7. 7 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  8. 8 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  9. 9

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  10. 10

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El concurso para instalar el contenedor de residuos orgánicos en Cartagena queda desierto

El concurso para instalar el contenedor de residuos orgánicos en Cartagena queda desierto