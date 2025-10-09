El concurso para instalar el contenedor de residuos orgánicos en Cartagena queda desierto

Ninguna empresa ha presentado una propuesta para hacerse cargo de suministrar los nuevos contenedores marrones en Cartagena. La mesa de contratación reunida esta semana ... dividió en tres lotes el suministro de contenedores de recogida separada, quedando desiertos los lotes para el contenedor marrón y para el de textiles.

Por el contrario, el lote número dos, destinado a los contenedores de recogida de aceite usado, obtuvo tres propuestas que, tras ser abiertas y valoradas por los integrantes de la mesa de contratación, se optó por adjudicar el contrato a la empresa Gerefran 2014.

Esto supone un nuevo retraso para que el Ayuntamiento de Cartagena pueda cumplir con la directiva europea que obliga a todos los municipios con más de 5.000 habitantes a implantar la recogida de biorresiduos antes del 1 de enero de 2025. Aunque es cierto que son muchos los municipios que aún no han dado cumplimiento a la normativa, Cartagena es la única de las tres grandes ciudades de la Región que aún no ha podido instalar los contenedores marrones.

CRONOLOGÍA Febrero de 2025 El Ayuntamiento anuncia la licitación para adquirir los contenedores marrones y cumplir la norma.

Marzo de 2025 Primer recurso de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles.

Julio de 2025 Se presentan dos nuevos recursos que vuelven a paralizar el proceso de contratación municipal.

Octubre de 2025 Se licita el lote para la recogida de aceite usado, quedando desiertos los de residuos orgánicos y textiles.

Entre los obstáculos que ha enfrentado el Consistorio cartagenero en este tema las más relevantes, hasta la fecha, han sido los recursos que han forzado a la paralización del procedimiento hasta en dos ocasiones. El primero de ellos lo interpuso la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles en marzo, haciendo referencia a los bidones para la recogida de aceite de cocina de bares y restaurantes previstos en el lote dos. El tribunal estimó este primer recurso y declaró la nulidad de los pliegos, por lo que el Ayuntamiento modificó estos documentos para cumplir con la resolución.

Pese a la corrección del procedimiento, en julio otra empresa, Sayme Monitorización Estructural S.L., presentó un nuevo recurso que provocó otra suspensión cautelar del procedimiento de contratación, aunque sin afectar los plazos de presentación de ofertas.

El último recurso fue interpuesto el pasado mes de julio por el Grupo Amiab Murcia S.L. al pliego técnico, que paralizó el procedimiento durante casi tres meses, hasta que a comienzos de septiembre se pronunció el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que inadmitió el recurso «por falta de legitimación del recurrente», ya que dicha empresa no había presentado ninguna oferta para dicho concurso. Tras lo que se levantó la suspensión del procedimiento de contratación.

El Ayuntamiento de Cartagena anunció en febrero de 2025 la licitación para la adquisición de los esperados contenedores marrones destinados a la recogida separada de residuos orgánicos domésticos. El contrato contaba con un presupuesto de más de 4,4 millones de euros, financiados en gran parte con fondos Next Generation de la Unión Europea.

El hecho de quedar desierto el concurso, tanto para el contenedor para la recogida de residuos orgánicos o biodegradables como el de textiles, implica una nueva demora para la implantación de un sistema que, en principio, contemplaba la instalación de más de 1.500 contenedores marrones de distintas capacidades, la distribución de 48.000 cubos domésticos y la incorporación de sistemas tecnológicos para la identificación de usuarios y control de la recogida, con el objetivo de aumentar la reutilización de residuos hasta el 65% en los próximos diez años.

Cabe recordar que el denominado contenedor marrón está implantado en la ciudad de Murcia desde hace una semana, con unas 1.300 unidades disponibles en los barrios de La Flota, el Infante y Vista Alegre. Por su parte, el municipio de Lorca comenzó a instalarlos en 2021 de forma progresiva, hasta la última remesa con otros doscientos contenedores que se colocarán durante este mes de octubre.