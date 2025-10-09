La Comunidad se compromete a financiar el Centro de Transporte en Los Camachos, en Cartagena La intención inicial del Gobierno regional era una concesión de larga duración de ese espacio y que su construcción la costeara la empresa que resultara adjudicataria

Jesús Nicolás Jueves, 9 de octubre 2025, 13:20 Comenta Compartir

El Consorcio Depósito Franco, que impulsa el desarrollo de la ZAL de Los Camachos, pondrá el dinero para la construcción del Centro del Transporte. Así se comprometió a ello este miércoles la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López. El Instituto de Fomento (Info), en alianza con el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio como integrantes del consorcio poseedor de los terrenos, ha descartado que sea una empresa privada la que financie las obras a cambio de una concesión de larga duración. De este modo, la consejera avanzó que está ultimando la salida a licitación de la redacción del proyecto constructivo de ese gran centro logístico que demandan las principales asociaciones empresariales de la comarca.

Hasta el momento, todo el movimiento que se ha visto en el área del polígono de Los Camachos que albergará estas instalaciones ha sido el de las obras de urbanización, lo que han denominado la fase 0 de la ZAL y que no es otra cosa que el tendido de las propias calles y los suministros básicos asociados como puede ser el alumbrado. Unos trabajos que deberían estar terminados desde principios de este año, pero que han sufrido múltiples retrasos que han hecho que hoy todavía estén rematándose.

Pasos La Consejería de Empresa ha anunciado la licitación de la redacción del proyecto.

Consenso El diseño del Centro de Transporte sale de la puesta en común del mismo con hasta tres patronales.

Reivindicación La Cámara pide que cuente con zonas de repostaje y mecánica, zonas de aparcamiento diferenciadas y servicios para los conductores.

El final de estos trabajos abrirá la puerta a ese ansiado concurso público. Tal y como declaró la consejera: «Ya están finalizando las obras de la fase cero en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena y el siguiente paso será la licitación del proyecto, que permitirá iniciar su desarrollo de forma inminente».

Según trasladaron portavoces autorizados de la Consejería, son los propios técnicos del Consorcio los que están trabajando los últimos flecos previos a la salida a licitación de esa redacción. Después habrá de llegar la licitación de la ejecución de las obras. La gestión de las instalaciones, una vez construidas, quedará en manos del Consorcio. Un proyecto que, resaltó Marisa López, llega consensuado con la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte (Froet) como patronal principal a nivel regional del sector logístico, así como con la Cámara y la patronal comarcal COEC. Para López, las futuras instalaciones serán «un impulso a la innovación y al empleo» para el sector del transporte de mercancías.

Actualmente tanto los camiones como el Depósito Franco tienen su lugar de trabajo y estacionamiento junto a la CT-33, entre el hospital Santa Lucía y el propio puerto. Un emplazamiento que no cubre las necesidades de las empresas y que han quedado ya prácticamente integrados dentro de la trama urbana.

Terrenos disponibles

El Consorcio ya tiene en un su poder los terrenos, que compró la Autoridad Portuaria y que, por tanto, están a su plena disposición desde el minuto uno en que las obras de urbanización hayan finalizado.

La consejera subrayó que esta infraestructura será «clave para consolidar la posición estratégica de Cartagena y de la Región de Murcia en el mapa logístico nacional e internacional, generando nuevas oportunidades de empleo y atracción de inversiones«»

El desarrollo de la ZAL, con la Ciudad del Transporte y el Depósito Franco, constituye una de las reivindicaciones de la sociedad cartagenera de más largo recorrido. La situación se ha usado a menudo desde el ámbito político para azuzar agravios comparativos entre la ciudad y Murcia. No son pocos los sectores de la sociedad cartagenera que convienen en señalar, especialmente el empresarial, coincide en señalar que un puerto como Cartagena carezca de estas instalaciones mientras Murcia y Molina de Segura cuentan con las suyas plenamente operativas.

Por otra parte, queda por resolver una pata importante. Cuando echó a andar la urbanización de los terrenos, ya se evidenció que el proyecto nacía cojo si Cartagena seguía lastrada y postergada en su conexión, ya no solo con la Alta Velocidad y el Corredor Mediterráneo, sino también con la red de Cercanías. Una cuestión cuya solución depende en gran medida de la voluntad del Gobierno central de dotar la ZAL de conexión con la red de transporte ferroviario de mercancías.