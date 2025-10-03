El comisario jefe de la Policía Nacional alerta en Cartagena del incremento «exponencial» de los ciberdelitos

El comisario jefe de la Policía Nacional en Cartagena, Damián Romero, presidió este jueves la que fue su última celebración del patronazgo del cuerpo nacional, ... el día de los Ángeles Custodios. El alto mando policial hizo balance de la situación en la que deja a la ciudad y a su plantilla de policía, que roza, según detalló Romero a este diario, los 400 agentes. El comisario aprovechó la ocasión para alertar del incremento «exponencial» de la ciberdelincuencia, es decir, los delitos vinculados a las estafas informáticas.

Romero señaló que la ciudad está experimentando una bajada en los índices de delincuencia en términos generales, aunque no aportó ningún dato. No obstante, sí quiso lanzar un llamamiento a la ciudadanía alertando de que hay cientos de malhechores esperando el momento para engañar y pidió que, ante cualquier solicitud de datos sospechosa, no confiar. «Cualquier duda, que lo confirmen con su banco o nos llamen. Ahora hay infinidad de modalidades de estafa: el hijo en apuros, el corte de luz...», recordó Romero, que es el primer comisario nacido en Cartagena y que lleva ejerciendo el cargo desde que tomó posesión del mismo en 2018.

Respecto a la disponibilidad de medios humanos suficientes, Romero señaló que la plantilla no está al completo. «Pero estamos muy bien. Si no estamos al 100%, estamos al 97%», matizó. «Cuantos más seamos, mejor podremos hacer nuestro trabajo», añadió abogando por un refuerzo de las plantillas en las principales ciudades de la Región.

Romero reflexionó que, para bajar las ratios de delincuencia, es preciso trabajar sobre la prevención. Algo que, aseveró, tiene muy interiorizado por proceder de la sección empleada en la seguridad ciudadana.

El comisario, asimismo, presumió de sus agentes empleados en la unidades de investigación. «Contamos con unos magníficos investigadores en esta comisaría, pequeña respecto a las de otros lugares de España». No obstante, resaltó que la Comisaría General de Policía Judicial nos ha felicitado por nuestro grupo de robos con fuerza y nos ha puesto como ejemplo para que sigan los procedimientos que seguimos aquí, principalmente con los grupos itinerantes».

Sobre los medios materiales, indicó a preguntas de LA VERDAD que el cuerpo está experimentando frecuentes averías en su flota de coches. «Es cierto que tenemos problemas por roturas de vehículos, pero en cuanto a número estamos bien».

«Sentimiento agridulce»

Romero expresó asimismo el mejor de sus deseos para su sucesor en el cargo y para sus subordinados. Confesó pese a todo que se marcha con un «sentimiento agridulce». «Me jubilo, por un lado, muy a pesar mío, y por otro, con ganas de descansar porque de verdad que llevar la comisaría de Cartagena es, no voy a decir cansado, pero sí es mucho trabajo. Hay que tener en cuenta que tenemos el tema de las pateras, el CATE, una comisaría costera...»

El alto mando aseguró que se va también con una espinita y aprovechó la presencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, para pedirle la celebración de un acto por el 200 aniversario de la Policía Nacional, cifra redonda que cumplió el cuerpo el año pasado. La alcaldesa recordó que ya hubo un acto a nivel regional en la explanada del puerto, pero aseguró que estudiarán la concesión de la medalla de oro puesto que el nuevo Reglamento de Honores y Distinciones permite iniciar más expedientes para condecorar a colectivos destacados de la ciudad. Este año ya se premió la trayectoria del Conservatorio de Música y, en noviembre, está prevista la entrega de este mismo galardón al Colegio de Abogados.

Condecoraciones a estamentos civiles y militares

El acto por el día de los Ángeles Custodios tuvo lugar junto a la estatua a esta advocación, ubicada en la confluencia entre la calle del Carmen y plaza de España. Tras pasar Romero revista a sus agentes, se entregaron reconocimientos a instituciones tan variadas como la Fiscalía, el Colegio de Abogados o el Regimiento de Artillería Antiaérea 73. Tras su discurso, el comisario jefe ordenó a la banda de música del Tercio de Levante interpretar 'La muerte no es el final' en homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio. El disparo de fusiles dio paso a la interpretación del himno de la Policía Nacional, con el que concluyó la ceremonia.

El cuartel de la Policía Local en Cuesta Blanca abrirá la semana que viene

El nuevo cuartel de la Policía Local en Cuesta Blanca será inaugurado el miércoles 8 de octubre. Así lo anunció la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante los actos institucionales en honor al patrón de la Policía Nacional. «Cumplimos nuestro compromiso de este año en el cuartel de Cuesta Blanca, trabajamos para abrir el año que viene el nuevo cuartel de Los Dolores y estamos redactando el proyecto para el nuevo cuartel de La Aljorra, porque ya tenemos compromiso de financiación por parte de la Comunidad».

El Ayuntamiento espera que esta nueva instalación sirve de refuerzo a la presencia policial en la zona oeste del municipio y que dé servicio a las diputaciones de Cuesta Blanca, Molinos Marfagones, Perín, Tallante y sus alrededores.

El edificio, de aproximadamente 145 metros cuadrados, se ha rehabilitado partiendo de las antiguas dependencias de una gasolinera para adaptarlas a uso policial. Cuenta con despachos, sala de descanso, armero, archivo, aseos, dependencias auxiliares y aparcamiento exterior. La inversión supera los 180.000 euros e incluye un sistema fotovoltaico de autosuministro.

Mientras, en el barrio de Los Dolores ya está en construcción el nuevo cuartel. El edificio, de una sola planta y 300 metros cuadrados, se está levantando en una parcela municipal situada entre las calles La Vía y Río Narcea, junto al nuevo parking disuasorio. En La Aljorra, el Ayuntamiento transformará el antiguo colegio de la diputación en el séptimo cuartel de Policía Local, con el apoyo del Gobierno regional.