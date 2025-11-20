La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los obreros trabajando junto al consultorio del polígono. AVV SANTA ANA

Comienzan las obras para ampliar el consultorio del Polígono Santa Ana de Cartagena

Los trabajos de conversión en centro de salud las realiza la empresa Tecopsa y tendrán una duración aproximada de 14 meses

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:49

Comenta

Los vecinos del Polígono Residencial Santa Ana verán cumplida una de sus históricas reivindicaciones. Esta semana, dieron comienzo las obras para la ampliación del actual consultorio médico y su conversión en centro de salud. Los operarios de la empresa contratista Tecopsa hicieron acto de presencia en la parcela, donde han ubicado ya los primeros acopios de material y casetas prefabricadas.

Tal y como avanzó LA VERDAD, la Consejería de Salud cerró en septiembre la adjudicación de la construcción de este centro en un contrato que también lleva aparejada otras obras en el centro de salud del barrio lorquino de San Diego.

Las obras, si no hay contratiempos, tendrán una duración estimada de 14 meses y suponen una inversión por parte de la Consejería de Salud de 4.610.733,92 euros (IVA incluido), un 16% por debajo del presupuesto por el que salieron las obras a licitación.

La financiación de los trabajos es bianual. El departamento dirigido por el consejero Juan José Pedreño desembolsará 835.884 euros este año y 2.974.639,70 euros el año que viene.

En septiembre no pudieron arrancar inmediatamente los trabajos porque, con posterioridad, la Consejería tuvo que licitar aparte la dirección de obras, seguridad y salud.

El actual consultorio del residencial cartagenero cuenta con cuatro plazas de medicina de Familia, dos de Pediatría y cuatro enfermeras y atiende, según informó Salud en enero, a una población de casi 20.000 personas. Unos recursos que se han quedado cortos para un barrio que ha crecido notablemente en población.

Te puede interesar

