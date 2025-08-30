La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los clientes disfrutan del aperitivo en uno de los chiringuitos de la costa cartagenera. PABLO SÁNCHEZ / AGM

Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano

Los concesionarios de la zona de La Manga han sido los más afectados, ya que algunos de estos locales no abrieron hasta mediados de julio

Eva Cavas

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:25

«Caótica». Esa es la palabra con la que la mayoría de los gerentes y concesionarios de chiringuitos han definido esta temporada. Los retrasos y ... complicaciones en las licitaciones, sumado a nuevas restricciones y limitaciones, han provocado que algunos de ellos no hayan podido abrir sus negocios hasta hace un mes con las pérdidas económicas que eso conlleva y que, según fuentes consultadas por este periódico, oscilan entre en 18 y el 30%, especialmente los de la zona de La Manga.

Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano