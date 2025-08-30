Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano

«Caótica». Esa es la palabra con la que la mayoría de los gerentes y concesionarios de chiringuitos han definido esta temporada. Los retrasos y ... complicaciones en las licitaciones, sumado a nuevas restricciones y limitaciones, han provocado que algunos de ellos no hayan podido abrir sus negocios hasta hace un mes con las pérdidas económicas que eso conlleva y que, según fuentes consultadas por este periódico, oscilan entre en 18 y el 30%, especialmente los de la zona de La Manga.

«Con el Ayuntamiento por un lado y la Demarcación de Costas por el otro, al final los perjudicados somos nosotros que nos sentimos indefensos. Se habla mucho de profesionalizar el sector pero no se entiende lo que eso supone, porque tu te haces una planificación de temporada, con la inversión, el personal, etc., y todo eso se va al garete cuando te quitan de golpe un mes y medio de facturación y cada dos años te cambian el paso. Yo llevo las cuentas bastante al día y puedo decir que hemos perdido un 30% de la facturación de otros veranos, que es un disparate», declaró uno de estos empresarios, que prefiere mantener el anonimato.

Proveedores -20% Al igual que los responsables de estos locales de temporada, las empresas que los suministran también se han visto afectadas por los retrasos en la apertura y las consiguientes pérdidas. Según fuentes consultadas por este periódico, la cifra ronda el 20%.

Este hostelero asegura que, «si esto sigue igual, se pueden cargar un sector que concentra muchísimos puestos de trabajo». Sus palabras no sólo hacen referencia a los empleados de los propios chiringuitos, sino también a sus proveedores. «Si yo he vendido un 20% menos de cerveza, mi proveedor también ha perdido ese dinero».

Una mala planificación

«Si realmente se nos respetara se habrían hecho mesas de trabajo para consultarnos e informarnos antes del inicio de la temporada. Ha sido una mala planificación de Costas, pero también del Ayuntamiento, porque no es lo mismo que te digan en noviembre todos los cambios que tienes que hacer para el próximo año y que tu decidas con tiempo si puedes afrontarlos o no, que que te lo digan en mayo, cuando la temporada en teoría debería haber empezado», comentó.

En cuanto a los locales que no han abierto este año, el hostelero afirmó que «hace un mes en Cartagena se pasó un listado en el que había ocho puestos desiertos y yo sé que hay dos que no han abierto, aun teniendo la concesión y el chiringuito montado. Yo los entiendo, porque qué sentido tiene abrir a pérdidas. Cuando realmente nos vamos a dar cuenta de los números será en octubre y, entonces, veremos si el año que viene no hay más de ocho chiringuitos sin abrir».

Para Pepe Cegarra, gerente de A tu aire, situado frente al hotel Cavanna, la temporada no ha sido tan mala como se preveía a su inicio. «Dentro de lo que cabe, hemos ido bien. Aunque costaba un poco dar servicio en las sombrillas con esto de tener que ponerlas a cien metros del chiringuito. Quitando los impedimentos que nos ha puesto Costas, el Ayuntamiento se ha volcado con nosotros».

Al contrario que sus compañeros de La Manga, la mayor parte de los chiringuitos de La Azohía e Isla Plana pudieron abrir nada más recibir la concesión en mayo, por lo que calculan que sus pérdidas serán menores. En este caso se encuentra Rocío López del chiringuito Aloha, en La Azohía, quien indica que «la mayoría de nosotros abrimos en mayo, por lo que sí que hemos perdido la Semana Santa, pero lo más fuerte del verano hemos estado operativos. El primero de los cuatro años siempre suele ser más caótico y, además, abras cuando abras el canon lo tienes que pagar, pero esperemos que los otros tres vayan mejor».

«La última palabra es de Costas»

El concejal de Litoral, Gonzalo López, apuntó que «en un año récord de ocupación tanto en la hostelería, como en hoteles y en número de visitantes y con inversión de hasta 1,5 millones de euros, es una lástima que este sector en concreto haya tenido pérdidas por las nuevas restricciones de Costas. Si pueden cambiar algunas de estas limitaciones seguro que irá mejore, sobre todo las que no tienen otras comunidades como Alicante, pero la última palabra la tendrá Costas».

«Confiamos en que haya sido un año de transición y desde ahora todo mejore»

La patronal hostelera (Hostecar) no quiso aventurarse a dar datos provisionales sobre las pérdidas que han supuesto para el sector los retrasos e impedimentos de esta temporada. De hecho, su vicepresidente y gerente del chiringuito Fanático Beach Club de La Manga, José Luis Gestoso, afirmó que «confiamos en que éste haya sido un año de transición y que todo vaya mejor de cara al año que viene. No queremos ser derrotistas, queremos mirar al futuro y esperamos que poniéndonos ya a trabajar, de la mano de Costas y del Ayuntamiento podamos resolver todo lo que no se ha podido solucionar. Siempre que hay año de licitaciones es complicado».

Gestoso reconoció que «ha sido un año flojo» porque la temporada comenzó «tarde y con nuevas restricciones». «Esto nos ha hecho que tengamos que variar un poco el modelo de negocio para afrontar la temporada».

Sobre la posibilidad de que algunos empresarios del sector se vean obligados a dejar la concesión por las pérdidas, el vicepresidente de Hostecar dijo que «si las cosas no cambian sí es posible que algunos tengan que renunciar a la concesión, pero hasta que no llegue mediados de septiembre que tengamos las cuentas muy claras no vamos a pensar en eso».

Con la mente puesta en el próximo año, Gestoso explicó que «si todos, administraciones y hosteleros, remamos en la misma dirección, estoy seguro de que el año que viene será mejor. Por el bien del turismo en general y, egoístamente, también de la hostelería».