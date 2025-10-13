El castillo de la Atalaya de Cartagena continúa sin un uso definido casi 10 años después de su compra

El año que viene se cumplirán 10 años desde que el Ayuntamiento de Cartagena adquirió el castillo de la Atalaya y la parcela de 30 ... hectáreas que lo rodea, pero la fortaleza del siglo XVIII continúa hoy sin un uso definido ni un plan de puesta en valor, pese a su relevancia histórica y a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1997. Entre tanto tiempo, el inmueble ha sido pasto de los vándalos y, por allí, apenas parecen pasar los servicios municipales cuando se acerca la Ruta de las Fortalezas.

El castillo figura actualmente en la Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania Nostra, que advierte de su abandono, expolio y progresivo deterioro, con pintadas, elementos desaparecidos y ocupaciones esporádicas. La entidad recuerda que el edificio, proyectado por los ingenieros militares Pedro Martín-Paredes Cermeño y Mateo Vodopich dentro del plan de fortificación de Cartagena, fue construido entre 1776 y 1778, tuvo capacidad para albergar 200 hombres y jugó un papel destacado en la Guerra Cantonal.

Durante la Guerra de la Independencia, la fortaleza fue base del ejército inglés, y en la Guerra Civil Española sirvió como instalación del Servicio de Información Militar. Hispania Nostra recuerda que, aunque el edificio se mantiene en pie, «ha sido habitado por indigentes y totalmente expoliado, habiendo desaparecido cañones y escaleras de piedra».

Las reacciones Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno. Aforca «El castillo de la Atalaya se encuentra bastante entero dadas las circunstancias y su abandono desde hace décadas»

María José Conesa. Cartaginense «El estado del Castillo, en mi opinión, tiene difícil valoración porque, por desgracia, sigue sin ser visitable»

Salvador Villegas. Origen «Proponemos la elaboración de un Plan Director que garantice la consolidación estructural y su puesta en valor»

María Jesús Peñalver. UPCT «Lo importante es hacer una estrategia global del conjunto defensivo, no cada elemento de forma independiente»

Fue el 22 de junio de 2016 cuando el Consistorio formalizó la cesión gratuita del castillo y su entorno por parte del Ministerio de Hacienda, tras la firma del convenio entre el entonces alcalde José López (MC) y el delegado especial de Economía y Hacienda, Justo Parejo.

Según el propio Ayuntamiento en aquel entonces, la intención era «restaurar esta fortaleza del siglo XVIII y ponerla en valor para el uso y disfrute de los cartageneros», atendiendo a proyectos planteados por asociaciones y empresarios, y con la disposición de colaborar con otras administraciones.

Un año más tarde, en octubre de 2017, la Mesa de Contratación municipal adjudicaba a la empresa Andrés Mendoza e Hijos S.L. las labores de limpieza y consolidación de estructuras deterioradas, por un importe de 40.818 euros más IVA, dentro de los presupuestos participativos de 2017. Los trabajos consistieron en eliminar maleza, apuntalar estructuras en riesgo y tapar huecos generados por vandalismo.

Nada de envergadura se ha vuelto a hacer desde entonces para lamento de las asociaciones involucradas en la protección del patrimonio histórico. El alcaide-presidente de la Asociación de Castillos y Fortalezas de Cartagena (Aforca), Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno, considera que el castillo «se encuentra bastante entero dadas las circunstancias y su abandono desde hace décadas», aunque advierte del «grave riesgo de sucumbir totalmente el Cuerpo de Guardia y los Escusados». Añade que «gran parte de las aguas de lluvia en el foso son evacuadas por el camino cubierto de acceso en vez de su aliviadero original, desapareciendo y descendiendo su cota primitiva».

Gómez-Vizcaíno recuerda que las últimas labores de 2017, con el «desbroce y limpieza del foso, catalogación de piedras sueltas y apuntalamiento de los escusados del Castillo», dirigidas por el arqueólogo Luis Miguel Pérez Adán, además de la mejora parcial del acceso.

Desde Aforca proponen «su puesta en valor, que incluiría su consolidación y restauración, y su musealización o transformación en un centro de interpretación», destacando su valor como «bello castillo de traza abaluartada de libro» y sus vistas sobre la ciudad y el puerto.

Albergue y funicular

La presidenta de la Asociación Cartaginense, María José Conesa, opina que «el estado del Castillo, en mi opinión, tiene difícil valoración porque no es visitable y que sepa no se ha intervenido en el mismo más que para inventariar los elementos que se habían caído cuando se arregló el acceso». Propone que «se podría utilizar como albergue para senderistas dentro de una ruta organizada por las baterías y castillos de Cartagena», o incluso que «una idea sería un funicular que diera acceso fácil a turistas y ciudadanos en general».

Por su parte, el portavoz de la Asociación Origen, Salvador Villegas, denuncia «el grave estado de abandono del Castillo de la Atalaya, una de las fortalezas históricas más emblemáticas de Cartagena», y señala que «el monumento se encuentra deteriorado, sin mantenimiento ni plan de recuperación, víctima de un abandono institucional compartido entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa».

Villegas reclama la «retirada de antenas y elementos que afean nuestros castillos y fortalezas» y exige una recuperación integral del patrimonio defensivo de la ciudad. La asociación prepara un dossier sobre las fortalezas de la comarca y propone «la elaboración de un Plan Director que garantice la consolidación estructural, la restauración rigurosa y la puesta en valor cultural, social y educativa del castillo».

La doctora María Jesús Peñalver Martínez, profesora de la Cátedra Jean Monnet de Patrimonio Marítimo de la Universidad Politécnica de Cartagena, subraya por su parte que recientemente se adjudicó la elaboración del Plan Director del conjunto defensivo y que «lo importante es hacer una estrategia global del conjunto defensivo, no cada elemento de forma independiente».

Para la profesora Peñalver, «el estado del castillo de la Atalaya no es bueno, con mal estado de mantenimiento y accesos complicados», pero considera que desde le Ayuntamiento «se está trabajando en el camino correcto. Ha sido lento, pero el tema no era sencillo. Ya nos gustaría correr más».

El Ayuntamiento realiza una documentación gráfica aérea para valorar la mejora de los accesos

Desde el equipo de gobierno municipal, portavoces del actual equipo de gobierno señalan que «se han realizado trabajos de desbroce y limpieza, tanto en el castillo, como en los accesos al mismo, donde también se han limpiado pintadas. Actualmente, se está realizando un trabajo de documentación gráfica aérea para valorar una mejor adecuación de los accesos, que son ciertamente complicados».

Por su parte, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, reprocha que, «en 2016, el PP regional, a través de su diputada Elena Ruiz Valderas, actual directora del Museo del Teatro Romano, anunció un proyecto de recuperación y consolidación del Castillo de la Atalaya, comprometiendo fondos del Gobierno de España».

Añade que ese mismo año, el Ayuntamiento, gobernado por MC, asumió la titularidad del Castillo «gracias a la cesión gratuita realizada por el Gobierno central y que la reacción del PP fue inmediata: retirar los fondos ya previstos para su restauración, tanto desde la administración regional como desde la estatal».

Giménez sostiene que «desde entonces, el Castillo de la Atalaya ha permanecido consolidado y cerrado a las visitas, pero sin un plan de mantenimiento ni de puesta en valor». Anuncia en este sentido que MC presentará una enmienda a los presupuestos de 2026 para impulsar una actuación de calado en la Atalaya, exigiendo al PP «que cumpla con su compromiso de 2016 y que no castigue a Cartagena solo porque fue un Gobierno de MC quien aseguró la titularidad del Castillo para los cartageneros».

Desde el PP, en estos últimos años, han sido varias las ocasiones en las que han cargado contra el gobierno de MC, afeando que el exalcalde José López compró el castillo sin tener un plan para darle uso o utilidad, comparando la situación con la del antiguo hotel Peninsular. Lo que inició el partido cartagenerista y continúa hoy haciendo es el izado de la bandera cantonal en cada aniversario de la sublevación. Todo y que dicha enseña se izó por primera vez en el castillo de Galeras.