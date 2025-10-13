La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la silueta que dibuja el castillo sobre el cerro de la Atalaya en una imagen tomada desde el centro de la ciudad esta semana pasada. J. M. Rodríguez / AGM

El castillo de la Atalaya de Cartagena continúa sin un uso definido casi 10 años después de su compra

La fortaleza está a la espera de un Plan Director que garantice su puesta en valor tras años de abandono y actuaciones puntuales de limpieza

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:35

Comenta

El año que viene se cumplirán 10 años desde que el Ayuntamiento de Cartagena adquirió el castillo de la Atalaya y la parcela de 30 ... hectáreas que lo rodea, pero la fortaleza del siglo XVIII continúa hoy sin un uso definido ni un plan de puesta en valor, pese a su relevancia histórica y a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1997. Entre tanto tiempo, el inmueble ha sido pasto de los vándalos y, por allí, apenas parecen pasar los servicios municipales cuando se acerca la Ruta de las Fortalezas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  5. 5

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  6. 6 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  7. 7 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  8. 8

    Las claves | El Murcia cortocircuita en Tarazona
  9. 9 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  10. 10

    José Hernández Navarro: «La Región ha sufrido mucho con el tomate de Marruecos; había 31 empresas y quedan 4»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El castillo de la Atalaya de Cartagena continúa sin un uso definido casi 10 años después de su compra

El castillo de la Atalaya de Cartagena continúa sin un uso definido casi 10 años después de su compra