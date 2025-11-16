El Casino de Cartagena reclama fondos al Ayuntamiento y la Comunidad para rehabilitar el edificio

El Casino de Cartagena vuelve a alzar la voz para reclamar el compromiso del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma con la rehabilitación integral del ... palacio de Casa Tilly, su sede desde 1853 y uno de los pocos edificios modernistas del casco histórico que conserva buena parte de su interior original. Su presidente, el abogado Joaquín Ortega, advierte de que sin una actuación decidida de las administraciones, el inmueble corre el riesgo de quedar fuera del alcance del ciudadano por falta de accesibilidad y por el deterioro de algunas zonas.

Durante los dos últimos años, la institución ha centrado sus esfuerzos en pequeñas obras de saneamiento y mantenimiento, especialmente en la recuperación de la portería y los aseos de la planta baja, donde han aparecido muros y techos originales de gran valor histórico. La inversión inicial fue de unos 20.000 euros, aunque se ha visto incrementada al descubrir problemas estructurales. «Nuestra situación económica limita mucho nuestra capacidad de acometer obras. Necesitamos apoyo externo para ir más allá del mantenimiento», señala Ortega a este periódico.

El presidente considera prioritaria la instalación de un ascensor que permita a las personas con movilidad reducida acceder a las plantas superiores, donde se encuentran los salones nobles y la biblioteca. «El edificio no es accesible y eso nos impide cumplir con una de nuestras misiones: ser un espacio cultural abierto a todos», recalca el letrado.

A esta actuación se sumaría la rehabilitación del salón de actos de la planta baja, donde se desarrollan la mayoría de actividades culturales. Ambos proyectos, calcula Ortega, rondan el medio millón de euros. «Desde hace años pedimos a la Comunidad una subvención de unos 200.000 euros para el salón, pero todavía no hemos tenido fortuna en el reparto de ayudas», lamenta.

El Casino, que cuenta con unos 250 socios, maneja un presupuesto anual que supera los 100.000 euros. El 60% procede de las cuotas, un 25% del alquiler de la cafetería y el resto de actividades culturales y una pequeña subvención municipal de 10.000 euros. «Agradecemos ese apoyo, pero es insuficiente para un edificio de este valor patrimonial», subraya el presidente.

El proyecto integral de rehabilitación, redactado hace cuatro años, estimaba el coste en tres millones de euros, cifra que ya se ha encarecido por el aumento de los precios de la construcción. Ortega insiste en que la iniciativa «no puede depender de subir cuotas o de pequeños ingresos», sino de una apuesta institucional firme: «Para el presupuesto de una administración, esa inversión es asumible, y el retorno en patrimonio y cultura sería enorme».

El Casino ocupa un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), construido a finales del siglo XVIII y reformado en estilo modernista a finales del XIX. Por sus salones pasaron figuras como Hans Christian Andersen, quien en 1862 dejó constancia en su libro Viaje por España de la belleza del atrio de columnas.

El inmueble ha sobrevivido a bombardeos, incautaciones y ruina económica, y en 2004 estuvo a punto de ser vendido por deudas. Fue entonces cuando un grupo de socios, entre ellos Ortega, logró frenar la operación y relanzar la actividad cultural. Desde entonces, la directiva ha rehabilitado varios espacios gracias a aportaciones privadas y al esfuerzo constante de sus miembros, pero el gran reto —la accesibilidad y la restauración integral— sigue pendiente.

Con categoría de monumento

En interés del mantenimiento y restauración de este BIC de titularidad privada, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural ya se concedió una subvención de 48.255,27 euros en 2019 para la restauración de la fachada del Casino de Cartagena.

Fuentes de la Consejería de Cultura señalaron a este periódico que «la gerencia del Casino de Cartagena, actualmente, se ha puesto en contacto de nuevo con la Dirección General de Patrimonio Cultural para interesarse por posibles ayudas para nuevas actuaciones de rehabilitación del espacio interior, declarado como decimos Bien de Interés Cultural en categoría de monumento y de titularidad privada».

Defienden asimismo que, desde la Dirección General se realizó, atendiendo esta solicitud, una visita para inspeccionar y evaluar el estado del espacio, y se mantuvo un primer contacto a fin de explorar las posibilidades para colaborar en el mantenimiento y rehabilitación del mismo.

Indican que, para ello, y en lo que respecta a fórmulas y cuantías, «se están estudiando las opciones posibles, que en gran medida pasarían por una futura convocatoria de ayudas a los Bienes de Interés Cultural de titularidad privada en las que indudablemente, por su importancia cultural y arquitectónica para la ciudad de Cartagena, se tendría en cuenta este espacio y sus necesidades específicas».

El bar reabre tras la llegada de otro arrendatario, que quiere dar al local aires de café parisino

Ampliar El nuevo local se ubica a la izquierda de la entrada principal. Antonio Gil / AGM

El pasado viernes, el empresario Juanpe Rubira devolvió la hostelería al Casino. Por la tarde, abrió en la planta baja el Harrison Grand Café, un local inspirado en los grandes cafés europeos, con mesas de mármol y una estética parisina.

Rubira, que dirigió durante cinco años el Grupo Parador en La Manga, apuesta por convertir el café en un punto de encuentro social y profesional con desayunos de trabajo. Por lo pronto, la inauguración contó con animación musical.

El nuevo negocio llega tras una etapa complicada para la cafetería del edificio, que ha tenido hasta diez arrendatarios diferentes. La última concesionaria cerró de forma abrupta en julio de 2024, dejando deudas pendientes y obligando al Casino a denunciar para recuperar el importe adeudado.

Ortega valoró que el nuevo arrendamiento supone una oportunidad para devolver la vida al edificio y para que los cartageneros vuelvan a disfrutar de un espacio emblemático. El local, de unos 400 metros cuadrados, dispone de dos plantas con vistas a la calle Mayor.

Además, supondrá un respiro para las arcas de la institución. Actualmente, en otras ciudades, las actividades como fiestas y banquetes están siendo el salvavidas para este tipo de instituciones también acogotadas por los elevados costes de mantenimiento de su patrimonio.