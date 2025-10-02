Carpetazo en Cartagena al expediente sancionador contra el promotor que quiere edificar en San Ginés

El Ayuntamiento de Cartagena ha dado por finiquitado el expediente sancionador que inició en mayo contra la empresa propietaria de los terrenos del puente de ... Torreciega, donde estaba antiguamente Frigoríficos Balsalobre. Así lo recogió este jueves el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que ratificaba el punto final a la tramitación de las multas coercitivas que el Consistorio quería imponer para forzar la edificación de solares dentro de su estrategia para el fomento de la construcción.

La promoción en esta zona, que colinda con la barriada San Ginés, está en el punto de mira del equipo de gobierno junto a la parcela pendiente de descontaminar en Los Mateos y la finca Buenos Aires. En estos momentos las esperanzas de ver grúas están depositadas en este proyecto y en el que lidera Urbincasa en la carretera de acceso al puerto entre Lo Campano y Santa Lucía (CT-33).

El Ayuntamiento anunció este agosto que el promotor abonó el equivalente al 50% del coste de urbanización de los terrenos, pues en este suelo todavía está pendiente la ejecución del viario público. Un paso previo imprescindible para empezar a hablar de la concesión de licencias y de inicio de construcción.

Ya han sido varias las veces que distintas promotoras han tratado sin éxito de construir y varias las promociones anunciadas sin que se llegara a poner un solo ladrillo.

Según ha podido saber este periódico de fuentes consultadas, la empresa promotora es de origen zaragozano y se hizo con la propiedad del suelo recientemente por mediación de intermediarios cartageneros.

La idea del promotor es ejecutar una urbanización con zonas comunes como gimnasio y piscina. Un tipo de promoción con un precio más alto de la media. Un tipo de promoción similar, por ejemplo, al de las torres que se edificaron en Tentegorra, junto a la barriada Villalba.

No obstante, la materialización del proyecto se sigue todavía trabajando sobre el plano. El Ayuntamiento estimó unas 500 viviendas, pero todavía no está decidida cómo se materializarán los metros cuadrados que permite desarrollar el Plan General, es decir, de cuantos bloques de viviendas constará la urbanización y qué dimensiones tendrá cada uno de los apartamentos.

El terreno se encuentra en una zona compleja. Si bien es un sector tranquilo, no muy lejos tiene, de un lado, los terrenos del Hondón y de Zinsa y, de otro, algunos de los bloques de viviendas más conflictivos de Las Seiscientas. Tan solo separado un lugar del otro por el CIFP Politécnico.

Luz verde a la reparcelación de uno de los últimos suelos sin edificar en Víctor Beltrí

El tablón de anuncios del Consistorio recogió este jueves la aprobación definitiva de la reparcelación de la denominada Unidad de Actuación 5 Peral Este. Situada junto a la avenida Víctor Beltrí y muy cerca del campo de fútbol de José María Lapuerta, este constituye uno de los últimos suelos pendientes de desarrollar al oeste de la principal carretera que bordea la ciudad.

La promotora de este suelo es la empresa local Sierra Minera SL, que en los últimos años se ha ido haciendo con suelos en la zona de Mandarache. La parcela tiene mas de 13.000 metros, 5.180 edificables, 4.000 para equipamientos privados y 4.000 para parque. El Ayuntamiento calcula que saldrán unas 40 viviendas. «El proyecto de urbanización está actualmente en trámite ambiental, las licencias vendrán después», señalaron.