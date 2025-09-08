La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un hombre pasea frente a las antiguas cocheras del Gobierno Militar, en la plaza del Ayuntamiento. J. M. Rodríguez

Cáritas Castrense establecerá su sede local de Cartagena junto a las cocheras del Gobierno Militar

La previsión es que las obras hayan terminado antes de final de año y el nuevo espacio permitirá organizar talleres, charlas y formaciones

Eva Cavas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:53

Cáritas Parroquial Castrense de Santo Domingo contará antes de fin de año con una sede propia en uno de los bajos del Gobierno Militar, frente ... al Palacio Consistorial. Tal y como contó el director de este organismo, Enrique Chereguini, el proceso para poner en marcha el proyecto se remonta al 21 de marzo de 2024, cuando el presidente de Cáritas Castrense en Cartagena, Francisco Muñoz Moreno, «solicitó al coronel Carlos Quijano Barroso, jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea de Tentegorra, la autorización para el uso demanial de un bajo en el Gobierno Militar. Unos meses más tarde, el 28 de junio de ese mismo año, el director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, el teniente Luis Cebrián Carbonel, comunicó la autorización para esta Cáritas Parroquial».

