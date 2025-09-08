Cáritas Castrense establecerá su sede local de Cartagena junto a las cocheras del Gobierno Militar

Cáritas Parroquial Castrense de Santo Domingo contará antes de fin de año con una sede propia en uno de los bajos del Gobierno Militar, frente ... al Palacio Consistorial. Tal y como contó el director de este organismo, Enrique Chereguini, el proceso para poner en marcha el proyecto se remonta al 21 de marzo de 2024, cuando el presidente de Cáritas Castrense en Cartagena, Francisco Muñoz Moreno, «solicitó al coronel Carlos Quijano Barroso, jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea de Tentegorra, la autorización para el uso demanial de un bajo en el Gobierno Militar. Unos meses más tarde, el 28 de junio de ese mismo año, el director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, el teniente Luis Cebrián Carbonel, comunicó la autorización para esta Cáritas Parroquial».

A partir de ese momento, se solicitó la licencia preceptiva al Ayuntamiento de Cartagena y el visto bueno del proyecto a la Dirección General de Patrimonio Cultural y las obras se pusieron en marcha el pasado 1 de agosto. «Con las obras hemos recuperado el acceso original al edificio del Gobierno Militar desde la plaza del Ayuntamiento, ya que hemos reconvertido una de las ventanas en puerta», afirmó el secretario y tesorero, Juan Carlos Bellas.

En cuanto al uso que darán a este nuevo espacio, ambos integrantes del equipo directivo coinciden en que su prioridad es contar con un aula con unas quince plazas, en la que poder hacer talleres, charlas y formaciones. «Podremos expandirnos, hacer formaciones, dar clases de refuerzo, contribuir a reducir la brecha digital en personas mayores e impartir clases al personal Tropa y Marinería, en los cursos de acceso a la condición permanente en las FAS o en empresas de seguridad privadas», informó el director de Cáritas Parroquial Castrense.

En la actualidad, este organismo, dependiente del Arzobispado Castrense, cuenta con un espacio en un primer piso, cedido en la iglesia de Santo Domingo, por lo que destacan que una de las principales características de la nueva sede es su accesibilidad, ya que va a contar con lo necesario para facilitar el paso de las personas con dificultades de movilidad.

La mayor parte de sus ingresos proceden de los donativos de la iglesia de Santo Domingo en las misas de los primeros fines de semana de cada mes, así como de los beneficios de la Ruta de las Fortalezas y el Cross de Artillería y de sus socios.