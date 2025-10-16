La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un pescador aficionado fotografía desde la terminal de cruceros los yates 'Solandge' y 'Vava II', amarrados en primera fila del muelle, ayer. José María Rodríguez/ AGM

El carenero de Navantia se llena tras el verano con 6 yates valorados en más de 1.000 millones

La empresa pública alcanza su pico de ocupación anual en la sección de Reparaciones del astillero gracias a los encargos de jeques y magnates extranjeros

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:44

Comenta

Tras el verano, las grandes fortunas abandonan sus paradisíacos destinos de vacaciones y eso, sin duda, tiene su efecto inmediato en el carenero de Navantia ... . Terminada la temporada más idónea para surcar los mares entre grandes lujos y placeres inalcanzables para la mayoría de mortales, los yates vuelven a copar todo el espacio disponible en el astillero con el fin de que los armadores cartageneros revisen con cuidado todos sus sistemas de cara a la próxima temporada de uso. Este mes, la sección de Reparaciones de la antigua Bazán lidia con el ajetreo de tener hasta seis de estas embarcaciones de gran eslora y fastuosos acabados interiores y exteriores. Un conjunto, según los cálculos de webs especializadas, cuyo valor podría ascender a unos 1.005 millones de dólares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  4. 4

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  5. 5

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  6. 6 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  7. 7 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  8. 8

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  9. 9 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  10. 10

    Los científicos confían en la resistencia del Mar Menor para «digerir» los daños por los arrastres de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El carenero de Navantia se llena tras el verano con 6 yates valorados en más de 1.000 millones

El carenero de Navantia se llena tras el verano con 6 yates valorados en más de 1.000 millones