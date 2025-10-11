La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Comunidad comunica que ya no es necesaria la presencia de la UME en Los Alcázares
Reunión de la Junta de Gobierno Local, ayer. AC

Cambiar tuberías de agua en Nueva Cartagena costará 443.000 euros

El equipo de gobierno local da luz verde también a un convenio para el mantenimiento de calles y zonas verdes en el polígono Santa Ana

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:17

Comenta

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó ayer el proyecto de renovación de las infraestructuras hidráulicas en las calles Sierra Nevada y Sierra ... de Cazorla, situadas en la urbanización Nueva Cartagena. La actuación, redactada por la empresa concesionaria Hidrogea, tiene un presupuesto de 443.863 euros, que se financiará íntegramente con cargo al Fondo de Obras de Agua y Alcantarillado, sin coste para el presupuesto municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  4. 4 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  5. 5 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
  6. 6

    Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos
  7. 7 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  8. 8 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
  9. 9

    Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas en los próximos meses
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 10 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cambiar tuberías de agua en Nueva Cartagena costará 443.000 euros

Cambiar tuberías de agua en Nueva Cartagena costará 443.000 euros