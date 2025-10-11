Cambiar tuberías de agua en Nueva Cartagena costará 443.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó ayer el proyecto de renovación de las infraestructuras hidráulicas en las calles Sierra Nevada y Sierra ... de Cazorla, situadas en la urbanización Nueva Cartagena. La actuación, redactada por la empresa concesionaria Hidrogea, tiene un presupuesto de 443.863 euros, que se financiará íntegramente con cargo al Fondo de Obras de Agua y Alcantarillado, sin coste para el presupuesto municipal.

El proyecto incluye la sustitución de las conducciones de agua potable por nuevas tuberías de fundición dúctil de 100 milímetros de diámetro, la instalación de cinco válvulas de compuerta y la reposición del pavimento y servicios urbanos afectados. Las redes de saneamiento existentes se conservarán al encontrarse en buen estado.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses y su objetivo es mejorar la fiabilidad del suministro y prevenir averías en una zona residencial con conducciones antiguas.

El proyecto forma parte del plan municipal de modernización de las redes hidráulicas, que se ejecuta con los fondos del canon concesional del servicio de agua. La supervisión técnica corresponderá a los servicios municipales, mientras que Hidrogea se encargará de la licitación y contratación de las obras.

Un pacto de 175.000 euros

La Junta de Gobierno también dio luz verde al convenio de colaboración con la Entidad de Conservación del Polígono de Santa Ana, que permitirá destinar 175.000 euros a la conservación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras y servicios de esta urbanización.

El acuerdo, de vigencia anual, establece una subvención directa destinada a sufragar los gastos de jardinería, limpieza, alumbrado, mobiliario urbano y otras actuaciones que la Entidad de Conservación realiza en coordinación con el Ayuntamiento.

El texto fija también las obligaciones municipales, entre ellas el mantenimiento del alcantarillado, la señalización viaria, el alumbrado público, las zonas verdes y los viales, además de la remodelación del parque infantil del paseo de Sorrento y la colaboración en la eliminación de barreras arquitectónicas.

El acuerdo será suscrito por la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el presidente de la Entidad de Conservación, Rafael Presentación Antón, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de la entidad, que prevén la concesión anual de una ayuda municipal para garantizar el mantenimiento del Polígono de Santa Ana sin que suponga un mayor coste para sus vecinos.