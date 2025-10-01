Caja Rural Central prepara la apertura de su nueva oficina en el paseo Alfonso XIII de Cartagena

La expansión de Caja Rural Central en Cartagena sigue en marcha. La entidad está a punto de abrir una segunda oficina en la ciudad y ... lo hace en una ubicación preferente como es el paseo Alfonso XIII. Precisamente con motivo de esta próxima apertura este martes ha celebrado por primera vez su Consejo Rector en Cartagena.

«Tenemos la costumbre de celebrar el Consejo de Administración en todas las ciudades donde abrimos oficina nueva. Estamos muy presentes en Cartagena y su comarca desde hace más de 40 años y desde 2018 contamos con oficina en la ciudad. Dada la aceptación que hemos tenido, tanto de particulares como de empresas, con esta nueva oficina seguimos incrementando nuestra presencia y prestamos a nuestros clientes un servicio cercano, personalizado, profesional y honesto» afirmó el director general, José Víctor Guillén.

La nueva oficina cuenta con 350 metros cuadrados de espacio y ha supuesto la contratación de cinco nuevos trabajadores, que se sumarán a las más de 50 personas que ya trabajan en las oficinas de Cartagena y comarca. Una vez finalizada la puesta en marcha de esta segunda sucursal, están ya pensando en abrir una tercera, aunque aún no han decidido la ubicación.

Contará con 350 metros, que se dividen en distintos espacios y ha supuesto la contratación de cinco nuevos trabajadores

«Nuestra red de oficinas es muy importante para nosotros porque de esta forma hacemos a los territorios partícipes en la toma de decisiones y los acercamos a donde se produce el negocio y a las personas. La que va a abrir este mes de octubre nos permitirá prestar una atención aún más personalizada y confidencial porque esos 350 metros nos permite poder dividirla en distintos espacios y complementará a la oficina que tenemos en la Plaza del Par», manifestó Guillén.

El éxito de Caja Rural Central es precisamente esa atención personalizada que ofrece, ya que «ponemos al cliente en el centro, sin limitación de horarios, y donde es él quién elige cómo, cuándo y dónde quiere relacionarse con nosotros, de forma presencial o digitalizada, y al mejor precio posible».

Al contrario que la mayor parte de las entidades bancarias de este país, Caja Rural Central se mantiene firme en esa atención presencial con los clientes y socios. Algo que les ha permitido diferenciarse del resto y afianzarse tanto en el municipio de Cartagena como en el resto de la Región y en el sur de Alicante.

«Por eso nosotros seguimos abriendo oficinas y ocupando el espacio que han dejado vacío nuestros competidores y nos permite dar un producto de mucho valor, con un asesoramiento cercano, profesional y honesto y una atención personalizada para cada uno de nuestros clientes».

En los más de cien años que llevan en funcionamiento, también el perfil de su clientela ha evolucionado. «Ahora mismo nuestro volumen de negocio es un 50% empresas y otro 50% particulares y el perfil de nuestro cliente va desde jóvenes a jubilados, profesionales, autónomos, empleados y todos los sectores empresariales. En estos años hemos ido adaptando nuestras propuestas a los clientes han sido cien años de experiencia y aprendizaje», concluyó el director general tras la reunión.