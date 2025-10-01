La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los integrantes del Consejo de Administración de Caja Rural, durante su encuentro de ayer. Antonio Gil/ AGM

Caja Rural Central prepara la apertura de su nueva oficina en el paseo Alfonso XIII de Cartagena

La entidad celebra por primera vez su Consejo Rector en la ciudad con motivo de la inminente apertura y su expansión

Eva Cavas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:47

La expansión de Caja Rural Central en Cartagena sigue en marcha. La entidad está a punto de abrir una segunda oficina en la ciudad y ... lo hace en una ubicación preferente como es el paseo Alfonso XIII. Precisamente con motivo de esta próxima apertura este martes ha celebrado por primera vez su Consejo Rector en Cartagena.

