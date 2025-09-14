La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Martínez Nieto, en el centro de la imagen, rodeado de todos los invitados a conocer el complejo, junto al equipo del restaurante Amura, en el singular Hotel Cetina Cabo de Palos. El chef Balsalobre elaboró el menú de modo extraordinario y lo explicó con detalle «plato a plato».
Las cosas por su nombre

Cabo de Palos, arte, empresas y menús

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:31

A pesar de estar ya en septiembre Cabo de Palos continúa siendo un referente en el arte y en el mundo empresarial, pero sin olvidar ... la buena gastronomía. En el corazón del pueblo la asociación cultural 'Cartagena Ciudad Creativa' ha inaugurado la exposición 'Cabo Creativo' en el espacio 'Sub Up', que se ha convertido en un epicentro de la creatividad. La asociación está formada por un grupo de artistas de todos los géneros y cuenta con un buen número de colaboradores. Son mujeres creativas de diferentes ámbitos: fotografía, pintura, música, escritura, diseño, escaparatismo, educación, sociología... que trabajan en equipo para crear proyectos multidisciplinares. Y es que 'Cabo Creativo' es más que una mera exposición de arte: es un encuentro con la creatividad y la diversidad que nos caracteriza, descubriendo los talentos que se esconden en Cabo de Palos y Cartagena, de la mano de estas artistas. Una singular iniciativa de este colectivo de mujeres que reúne a un grupo diverso de artistas cartageneras y de otros lugares de la Región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  3. 3 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  5. 5 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  6. 6

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  7. 7

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  8. 8 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada
  9. 9 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud
  10. 10

    El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cabo de Palos, arte, empresas y menús

Cabo de Palos, arte, empresas y menús