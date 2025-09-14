Cabo de Palos, arte, empresas y menús

A pesar de estar ya en septiembre Cabo de Palos continúa siendo un referente en el arte y en el mundo empresarial, pero sin olvidar ... la buena gastronomía. En el corazón del pueblo la asociación cultural 'Cartagena Ciudad Creativa' ha inaugurado la exposición 'Cabo Creativo' en el espacio 'Sub Up', que se ha convertido en un epicentro de la creatividad. La asociación está formada por un grupo de artistas de todos los géneros y cuenta con un buen número de colaboradores. Son mujeres creativas de diferentes ámbitos: fotografía, pintura, música, escritura, diseño, escaparatismo, educación, sociología... que trabajan en equipo para crear proyectos multidisciplinares. Y es que 'Cabo Creativo' es más que una mera exposición de arte: es un encuentro con la creatividad y la diversidad que nos caracteriza, descubriendo los talentos que se esconden en Cabo de Palos y Cartagena, de la mano de estas artistas. Una singular iniciativa de este colectivo de mujeres que reúne a un grupo diverso de artistas cartageneras y de otros lugares de la Región.

La exposición estará abierta hasta finales de mes en el Sub Up Hostel con obras realizadas por ellas y, además, de algún artista invitado, cada uno con su estilo y visión propio que las hacen únicas. La inauguración fue un éxito rotundo con un ambiente armónico y relajado que permitió a los asistentes disfrutar de esas obras de arte y compartirlas con sus autores, siendo un punto de encuentro para personas de diferentes asociaciones y colectivos que se reunieron para celebrar el inicio de septiembre.

Pudimos disfrutar tanto de la participación de la bailarina Natividad Guerrero, que nos deleitó con sus danzas, como de la colaboración de Cartago Mundi, que ofreció una degustación de vinos y gastronomía de época romana de la mano de su experta directora, María del Mar.

Pero si importante es el Sub Up, también lo es el último hotel inaugurado en tan singular población cartagenera: el Cetina Cabo de Palos. Pueblo que destaca por la belleza de sus aguas cristalinas, que bañan tanto los pequeños recodos que conforman sus acantilados como las playas de arena. Este enclave privilegiado destaca por su emblemático faro construido con sillares de piedra.

Se erige sobre una antigua torre vigía del siglo XVI levantada en aquel tiempo para defender la costa de los ataques piratas. Fue el 31 de enero de 1865 cuando el faro encendió sus luces por primera vez.

Los fondos marinos son la delicia de los amantes del buceo ya que forman parte de la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas.

Pues sí, en el Hotel Cetina Cabo de Palos pudimos disfrutar de un encuentro empresarial por invitación del empresario cartagenero José Martínez Nieto. Nos convocó para conocer el complejo hostelero y, también, comentar y opinar sobre nuestra Trimilenaria. Todos coincidimos en el despegue económico del municipio con más de 220.000 habitantes, su puerto estratégico, tres universidades, industrias energéticas y petroquímicas, tradición y liderazgo naval, un patrimonio histórico excepcional, capital turística de la Costa Calidad y capital legislativa y marítima. Posee los activos necesarios para un gran despegue económico si se aprovecha de forma integrada. Compartimos todos juntos un diálogo abierto por una ciudad mejor. Uno de los mejores caminos para crear riqueza sería la llegada o creación de empresas de alto valor tecnológico. Un ejemplo sería potenciar las 'spin off': empresas de nueva entidad que se crean a partir de una ya existente con autonomía propia y se convierten en algo independiente de la entidad origen. Algunas han salido de la UPCT pero el tejido empresarial se debe implicar mucho más con nuestra universidad para potenciar este campo.

En pro del desarrollo

Del encuentro surgieron muchos titulares. «Cartagena: viejos problemas, nuevas soluciones». «Cartagena: convoca al talento y la experiencia». «Cartagena: conocer sus problemas, soñar las soluciones». «Cartagena: doce voces, una visión como motor turístico y de movilidad». «Cartagena: una visión como destino Mediterráneo de valor». «Cartagena: diálogo abierto por una ciudad mejor». Y surgieron muchas más ideas para llevar a cabo proyectos de desarrollo.

La sobremesa estuvo protagonizada por el «sorbo y sorbo» del exquisito Oporto Ferreira, una de las marcas portuguesas de vino de Oporto más antiguas y un referente de calidad de la región. El tipo Ruby es todo un clásico de este vino con un color rojo brillante y un sabor que combina el dulzor con una acidez refrescante. Y si exquisito estuvo el vino, extraordinaria fue la tertulia de valoración de nuestra Trimilenaria que dejó la puerta abierta para futuros encuentros con arte, empresas y gastronomía. Una forma de hacer ciudad entre amigos valorando todo lo positivo que tiene nuestra 'Ciudad de los Submarinos'. Las acciones ciudadanas individuales son clave para atraer a la juventud. Así se crea una ciudad más atractiva para jóvenes, profesionales y emprendedores ofreciéndoles oportunidades y un sentido de pertenencia. Es una buena manera de dar rienda suelta al «hambre emocional», el que aparece de forma repentina y, a menudo, desencadenado por sentimientos como el amor por nuestra tierra.

Llegando el momento de compartir mesa empezamos con un sublime menú degustación que nos seleccionó Martínez Nieto y que sirvió Alex, el metre del 'Amura', el restaurante del hotel Cetina Cabo de Palos. El chef Balsalobre lo elaboró de modo extraordinario y nos lo explicó con todo lujo de detalles «plato a plato».

Empezamos con pan brioche francés con salmorejo de fresa y pimientos del piquillo caramelizados con sardina ahumada y velo de panceta ibérica y mahonesa. Continuamos con unas croquetas de manzana asada y queso curado con alioli, doradas por fuera y con una textura cremosa por dentro y crujiente por fuera; un diseño del chef que las catalogamos «de diez». Le tocó el turno a un Saam (bocado coreano, sobre base de lechuga) combinando atún marinado con algas wakame, yogur de hierbabuena con huevas de tobiko y sus salsas. Pasamos a unas singulares tostas de pan calientes con huevo duro, aguacate, cebolla y cremoso de Sriracha: un sabor alucinante. El metre Alex nos sorprendió con unas patas de pulpo individuales con parmentier de sobrasada, aceite de trufas y pistachos.

Excepcional la ensalada de camarones que dio paso a una degustación de arroces. El primero fue un arroz de carne, abanico con trufa y hongos trompetas de la muerte, flambeado en directo en la mesa con tomillo; sublime. El segundo consistió en un arroz meloso de pulpo con zamburiñas. Todo regado con un Godello 'O Luar do Sil' de Valdeorras. El punto dulce fueron unas torrijas al horno crujientes y cremosas con helado de algarroba, acompañando una copa de Oporto Ferreira Ruby Fortificado. Después de disfrutar del menú les dejo con esta reflexión: «Cuando la lluvia termina, el paraguas se convierte en una carga para todos. Así termina la lealtad cuando los beneficios se acaban».