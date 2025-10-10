El buque 'Furor' vuelve a Cartagena tras prestar apoyo durante 15 días en Gaza El barco asistió a las naves de la Global Sumud Flotilla, que repartió alimentos y medicamentos entre la población gazatí

El buque en el Muelle de la Curra de Cartagena antes de partir hacia Gaza el 25 de septiembre.

El buque de acción marítima 'Furor' retorna este viernes a Cartagena, tras prestar apoyo a los barcos que integraban la Global Sumud Flotilla, una iniciativa civil de carácter humanitario que transportaba alimentos y medicamentos para la población en Gaza, según confirmaron fuentes de la Armada a Europa Press.

El barco partió de su puerto en la madrugada del pasado 26 de septiembre con el objetivo, según anunció el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de proteger a los integrantes de la flotilla en caso de dificultad.

El 'Furor', que vuelve a su base tras 15 días desplegado, es un patrullero oceánico de la clase 'Meteoro', construido por Navantia y entregado a la Armada en enero de 2019. Cuenta con una dotación de medio centenar de personas y a bordo porta un cañón Oto Melara 3 pulgadas y dos ametralladoras MK-38 Mod.2 25 mm.

