El belén del Palacio Consistorial de Cartagena convierte la antigua Puerta del Muelle en un pesebre El conjunto realizado por la Asociación Belenista incluye también una representación de la antigua fuente de agua de Santa Catalina

Martes, 9 de diciembre 2025

El Ayuntamiento de Cartagena, que desde el pasado año quiso realzar la importancia del Nacimiento del Palacio Consistorial, ha instalado la tradicional escena navideña en el vestíbulo del edificio, «para fomentar la tradición del belenismo, y que tenga un lugar destacado en nuestras calles, plazas, edificios más relevantes y también en los hogares de todos los cartageneros», explicó el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes.

En colaboración con la Asociación Belenista de Cartagena, el objetivo es que los visitantes puedan disfrutar de este «nacimiento del maestro Almansa y recordar lo verdaderamente importante en estas fechas, que celebramos el nacimiento de Jesús, la esperanza que vino a traer y también nuestras profundas raíces y valores», añadió el concejal.

Ubicado en el corazón del Palacio Consistorial, el nacimiento cuenta con una recreación de la Puerta del Muelle, un emplazamiento «que se ubicaba en lo que es ahora la plaza del Ayuntamiento», subrayó el presidente de la Asociación Belenista de Cartagena, Antonio Ferrer Jiménez.

Además, se pueden ver pequeños guiños a la historia de la ciudad portuaria, como ánforas en alusión al pasado romano, elementos como referencia a los estamentos militares de Cartagena, y detalles que evocan la Cartagena que todavía conservaba intacto su recinto amurallado. «En la parte posterior se puede ver, por ejemplo, la fuente de Santa Catalina, que también pertenecía a esa Puerta, y que se conserva en el Museo Arqueológico municipal», detalló Ferrer.

Este año, en el que la Asociación Belenista recibió el encargo del Ayuntamiento para acoger el nacimiento del Niño Jesús en una zona emblemática de nuestra ciudad, la recreación presenta una importante novedad en sus figuras, pues además «se han restaurado las figuras primitivas del Belén municipal de Cartagena, que son del artesano Almansa, que las m hizo para el Belén en 1972», manifestó Ferrer.

En la escena principal se encuentra el Nacimiento, mientras que en la parte posterior se ubica la cabalgata de los Reyes Magos. «Son unas figuras de barro policromado, que a día de hoy tienen un gran valor artístico», camentó el presidente de la asociación cartagenera.

Exposición de belenes del mundo en la ermita de La Aparecida

La Aparecida, dentro de la programación navideña de la diputación, inauguró una exposición de Belenes del Mundo promovida por la Asociación Belenista El Buen Pastor y el Museo de Belenes del Mundo de Ojós. La exposición podrá visitarse hasta el 6 de enero en la ermita de Nuestra Señora de los Dolores, de lunes a viernes de 18.30 a 20.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 18.30 a 20.30 horas. Se trata de una iniciativa que reúne piezas y montajes con tradiciones belenísticas de distintos lugares, con el objetivo de fomentar la cultura popular y ofrecer a vecinos y visitantes un espacio para el conocimiento de este arte.