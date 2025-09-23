La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bolsas de basura abandonadas a escasos metros del agua. Pablo Sánchez / AGM

Basuras y escombros toman las orillas de la cala del Espalmador en Cartagena

El suelo es propiedad de Defensa mientras que no se incorpore al dominio portuario y se ejecuten las obras para su recuperación

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:32

La Autoridad Portuaria está haciendo un considerable desembolso en poner en buenas condiciones el primer tramo de la carretera del Espalmador. Sin embargo, allá donde ... no llegan las máquinas y los obreros, es cuando este vial, tan frecuentado de buena mañana por deportistas y ciclistas, se convierte en un auténtico vertedero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  5. 5

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  6. 6

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  7. 7

    Pequeñas bodegas para grandes vinos: la artesanía de la viticultura en la Región de Murcia
  8. 8

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda
  9. 9

    Un incidente de dos helicópteros en la Región ayudó a mejorar la lucha aérea contra el fuego en España
  10. 10

    La dificultad para renunciar al coche frena el cambio en la movilidad en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Basuras y escombros toman las orillas de la cala del Espalmador en Cartagena

Basuras y escombros toman las orillas de la cala del Espalmador en Cartagena