Basuras y escombros toman las orillas de la cala del Espalmador en Cartagena

La Autoridad Portuaria está haciendo un considerable desembolso en poner en buenas condiciones el primer tramo de la carretera del Espalmador. Sin embargo, allá donde ... no llegan las máquinas y los obreros, es cuando este vial, tan frecuentado de buena mañana por deportistas y ciclistas, se convierte en un auténtico vertedero.

En los últimos meses, no son pocas las quejas ciudadanas por el estado que presenta este rincón de la bahía cartagenera, concretamente a partir de donde finaliza el muelle del Carbón, en torno a la cala –la que aspira a ser playa urbana–, y junto a los túneles de submarinos donde ahora el Ayuntamiento quiere habilitar un museo de sumergibles. Una de las entidades que se hacía eco del pésima estado del lugar era la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (Arba). «El nivel de incivismo es brutal, pero la desatención de las administraciones también es alarmante», decían en sus redes sociales.

En apenas unos 600 metros, cuanto se ve desde la ventanilla del coche al pasar por una carretera –cuyo estado también deja mucho que desear– es escombro y todo tipo de residuos arrumbados bien del lado de la ladera del monte Galeras, como también –y lo más preocupante– del lado del mar. Así, no es infrecuente ver envases, plásticos y vidrio flotando puntualmente en el agua y contaminando el entorno. Todo en un recorrido que lleva a los visitantes a conocer el faro y el restaurado fuerte de Navidad, recuperado hace años para Puerto de Culturas y, por tanto, dentro del itinerario turístico de la ciudad.

Según ha podido saber LA VERDAD, este espacio se halla en estos momentos en un periodo de transición. Este lugar está señalado en el futuro Plan General como espacio, actualmente propiedad de Defensa, que va a pasar en un futuro a engrosar el dominio portuario. No obstante, mientras eso no pasa la Autoridad Portuaria no puede actuar para acometer esa limpieza.

Sin ir más lejos, ya van dos años largos desde que la expresidenta portuaria, Yolanda Muñoz, anunció su proyecto para recuperar la zona del Espalmador. Este martes, a preguntas de los medios de comunicación, el actual presidente, Pedro Pablo Hernández reafirmó que la intención del Puerto sigue siendo abrir este espacio, una vez esté en sus manos, al disfrute ciudadano con zonas de ocio. También para reubicar en instalaciones más adecuadas algunos servicios que actualmente están en Santa Lucía, como son Salvamento Marítimo, Cruz Roja o la Guardia Civil. Hernández, no obstante, apeló al civismo y a que no se arrojen residuos en los márgenes del vial.