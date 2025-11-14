Barreiro critica que el casco antiguo está «parado» y pide «un impulso nuevo»

La exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (PP), volvió esta semana a la palestra con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas intramuros del Palacio ... Consistorial. La antigua regidora fue preguntada en una entrevista en la Cadena SER por la situación actual del municipio y su opinión no fue precisamente positiva. «Me parece que Cartagena tiene que tener un impulso nuevo y estos años de atrás no tuvo la oportunidad. Creo que hay que seguir trabajando por una ciudad que sigue teniendo potencial, porque tiene un casco que es de dulce», señaló Barreiro justo cuando se cumplen diez años de su salida del Ayuntamiento. Según sus propias palabras, el casco antiguo está «parado, parado. Y el problema es que estos últimos años para la ciudad han sido nefastos, la verdad que sí».

En estas declaraciones no pocos rivales políticos, entre ellos MC, han querido ver una crítica de la alcaldesa entre 1995 y 2015 a la gestión del equipo de gobierno de Noelia Arroyo, de su mismo partido. La actual regidora, a preguntas de LA VERDAD, no se da por aludida. «Hace referencia a los años posteriores a su salida de la alcaldía. En esos años han habido tres gobiernos distintos, entre ellos uno de MC», afirmó.

En este mismo sentido, Arroyo declaró que, como presidenta local del PP, siempre mantendrá como máxima «el respeto a las opiniones de los afiliados». Según afirmó, ella se muestra siempre abierta a escuchar a todos los miembros de su partido, incluidos los que no están de acuerdo con sus proyectos y decisiones. Asimismo, recalcó que con Barreiro siempre ha tenido un relación «cordial». «Cada vez que la veo nos saludamos, nos preguntamos por nuestras familias y siempre contamos con ella para los actos del partido», suscribió Arroyo.

«Golpe al relato»

Para el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, las declaraciones de Barreiro suponen «un golpe directo al relato oficial del Gobierno local y confirman la falta de dirección en la que se encuentra el municipio». «Haciendo balance de la situación actual, hasta Barreiro reconoce que estos años han sido nefastos para nuestro municipio», declaró Giménez Gallo.

«Y lo más grave es que apunta a la falta de interlocución de la alcaldesa con Murcia y con Madrid, confirmando lo que venimos diciendo: que Cartagena no tiene rumbo, ni modelo, ni liderazgo. No es un juicio externo, es un diagnóstico interno y demoledor», añadió el líder cartagenerista.

A este respecto, Arroyo expresó su estupefacción ante las declaraciones del concejal de la oposición. «¿Después de que MC insultara, denunciara y vilipendiara a Pilar, ahora salen a hacer suyas sus palabras? Yo no practico esta forma de hacer política, donde todo vale, ni creo en estos matrimonios de conveniencia», calificó la alcaldesa.