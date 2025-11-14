La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pilar Barreiro. Vicente Vicéns/ AGM

Barreiro critica que el casco antiguo está «parado» y pide «un impulso nuevo»

Desde MC ven una crítica de la exregidora a la gestión de Noelia Arroyo, pero la alcaldesa no se da por aludida

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

La exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (PP), volvió esta semana a la palestra con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas intramuros del Palacio ... Consistorial. La antigua regidora fue preguntada en una entrevista en la Cadena SER por la situación actual del municipio y su opinión no fue precisamente positiva. «Me parece que Cartagena tiene que tener un impulso nuevo y estos años de atrás no tuvo la oportunidad. Creo que hay que seguir trabajando por una ciudad que sigue teniendo potencial, porque tiene un casco que es de dulce», señaló Barreiro justo cuando se cumplen diez años de su salida del Ayuntamiento. Según sus propias palabras, el casco antiguo está «parado, parado. Y el problema es que estos últimos años para la ciudad han sido nefastos, la verdad que sí».

