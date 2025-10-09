La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La alcaldesa Noelia Arroyo lanza la botella durante el acto de la botadura del barco. Pablo Sánchez/ AGM

Un barco «pionero y único en España» se suma a la flota de los Prácticos del Puerto de Cartagena

El 'Icue de Cartagena' se presentó ayer en el Muelle con la presencia de la alcaldesa, que actuó como madrina

LV

Cartagena

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:06

Comenta

La corporación de Prácticos del Puerto presentó este jueves la nueva embarcación que suman a su flota para garantizar la seguridad de la navegación, así como la protección de las personas y del medio ambiente en el ámbito marino y portuario.

Para la botadura del nuevo barco, que se ha llamado 'Icue de Cartagena', la alcaldesa Noelia Arroyo fue la encargada de lanzar la botella que impactó contra el casco, al ser elegida como madrina de la embarcación.

Esta nueva adquisición, pionera por su diseño y eficiencia energética, refuerza la capacidad operativa y de seguridad del puerto. En este sentido, el práctico mayor, Antonio Lario, manifestó que esta embarcación es «pionera, única en España y revolucionaria por el diseño y por el ahorro energético».

