Una banda roba tres vehículos del garaje de un taller mecánico de Cartagena

Un taller mecánico del municipio ha sido objeto del robo de hasta tres vehículos que se encontraban en el interior de su garaje, a la espera de ser reparados. Se trata de una furgoneta tipo camper, un Jaguar y un vehículo propiedad del Ejército, que supuso muchos quebraderos de cabeza al propietario del establecimiento.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 19 de mayo, cuando las cámaras de vigilancia del taller grabaron a tres individuos de una banda entrando al garaje y sacaba los coches, con la mala suerte de que a primera vista no se distinguía la cara de ninguna de las tres personas.

Además de los vehículos, los ladrones también se llevaron algunas de las herramientas más costosas de las que disponía el taller. «En las cámaras se ve perfectamente cómo usan mi furgoneta para sacar del taller las herramientas y salen de allí con los vehículos. Seguramente habían estado antes porque el mío tuvieron que bajarlo de la plataforma elevadora y sabían dónde se guardaban las llaves», comenta Carmen, propietaria de uno de los coches.

Entre las hipótesis que baraja esta afectada está el hecho de que pudiera tratarse de una banda organizada que está operando por las inmediaciones, ya que asegura que se han producido recientemente otros robos de coches en localidades cercanas. «Según me han dicho parece un robo organizado porque también ha pasado en Santa Lucía y Mazarrón. Es posible que mi camper esté ya desguazada en Alemania o en Francia, pero no pierdo la esperanza de encontrarla. Porque además está totalmente acondicionada y he invertido bastante en ella», afirmó.

La Guardia Civil está investigando los hechos. Fuentes de la Benemérita confirmaron que uno de los coches sustraídos pertenece al Ejército, aunque no afirman que los robos de las otras localidades estén relacionados, sí indicaron que no se descarta ninguna hipótesis y que están en constante comunicación con otros cuerpos de seguridad, ya que la zona de Santa Lucía es competencia de Policía Nacional.

La visita del Rey

El propietario del taller asegura que no está preocupado por el robo de sus herramientas, sino por el de los coches de sus clientes y, ese día, estaba especialmente preocupado por el que pertenece al Ejército. «Ese lunes estaba el Rey Felipe VI en Cartagena visitando el Arsenal para ver el S80 y se habían llevado del taller un coche militar. No me quiero ni acordar de las cosas que me pasaron por la cabeza», dijo.

Mientras se esperan avances en la investigación por parte de la Guardia Civil, los afectados están también aguardando a ver en qué sentido se pronuncia el seguro del taller.

