El Ayuntamiento de Cartagena ofrecerá asistencia legal a las víctimas de la okupación Los particulares interesados serán atendidos en la oficina de vivienda, ubicada en la sede municipal de la calle San Miguel

Reunión de coordinación con la asistencia de mandos y agentes de la Policía Local; la alcaldesa, Noealia Arroyo; y el edil Gonzalo López Pretel.

Jesús Nicolás Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ofrecerá asistencia legal a aquellos vecinos que vean sus viviendas ilegalmente okupadas. Este martes, tuvo lugar la primera reunión de coordinación de este nuevo servicio con la asistencia de mandos y agentes de la Policía Local; la alcaldesa, Noealia Arroyo; y el edil Gonzalo López Pretel. El objetivo es la prevención de la okupación con el fin de dar seguridad jurídica a los propietarios y que las viviendas que no están siendo alquiladas por miedo se incorporen al mercado. El servicio estará dirigido por el decano emérito del Colegio de Abogados, Antonio Martínez Selga, de quien el Ayuntamiento destacó su experiencia en esta materia.

El servicio, dependiente del área de Servicios Sociales, se ha creado para ofrecer orientación gratuita a los ciudadanos y apoyo técnico a la Oficina Municipal de Vivienda en asuntos relacionados con el alquiler, la compraventa, las ayudas públicas y los conflictos vecinales. Se financiará inicialmente con un contrato para después pasar a pagarlo mediante acuerdos estables con el Colegio de Abogados.

Arroyo señaló que «según datos del INE, cerca del 15% de las viviendas españolas son casas deshabitadas. En Cartagena hay más de 2.000 viviendas habitables y vacías. Eso no ocurriría sin miedo a la ocupación».

El Ayuntamiento, que ya paga un seguro a las viviendas que se ponen en alquiler social, también quiere ayudar a dar recursos contra la okupación a los particulares con viviendas disponibles para su arrendamiento.

Protocolos de actuación

El primer objetivo de esta asesoría primero será la atención a situaciones de okupación de vivienda, tanto a particulares como a comunidades de propietarios, mediante la elaboración de protocolos de actuación y coordinación con la Policía Local. En este ámbito, se prevé también la formación de agentes para mejorar la respuesta ante estos casos y la derivación a Servicios Sociales cuando existan situaciones de vulnerabilidad.

El segundo objetivo consistirá en el asesoramiento jurídico especializado, que incluirá información y orientación sobre arrendamientos, compraventas, fianzas, cláusulas nulas, condiciones de habitabilidad y normas básicas de propiedad horizontal.

En tercer lugar, se trabajará en la mediación extrajudicial entre propietarios e inquilinos, con el objetivo de resolver los conflictos de forma voluntaria y evitar la vía judicial.

Por último, el servicio mantendrá un apoyo legal y administrativo en casos de desahucio, reclamaciones o conflictos relacionados con la vivienda, además del diseño de materiales informativos y acciones formativas para asociaciones vecinales, orientadas a la prevención y resolución temprana de conflictos.

Los ciudadanos interesados en recibir orientación o información sobre vivienda podrán dirigirse a la Oficina Municipal de Vivienda, en San Miguel, que actuará como punto de contacto y referencia de este nuevo servicio.